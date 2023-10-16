潛艦案延燒！桃綠營批呂玉玲：要軍眷票又要擋國防預算！

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黨團指出，呂玉玲作為主提案立委，聯合多名中國國民黨立委，針對「新式高級教練機」，凍結5000萬元。另外，再由另一國民黨立委主提另一案也針對新式高級教練機，且凍結10億元預算。中國國民黨頻頻阻擋台灣厚實國防、國防自主路線，令人不禁聯想是否有賣台之疑？
2022年度，中國國民黨立委等多人對於第二階段原型艦籌建今年執行95億餘元的預算，提案凍結30億元，再一次毀政滅國，阻礙台灣發展自主國防機會，同年度，中國國民黨立委呂玉玲則針對國軍魚叉飛彈預算14億元，提案凍結6億元，呂立委做盡欺騙選民之事，在立法院行為完全辜負軍眷鄉親。
桃園市議員劉仁照質疑呂玉玲、馬文君委員諸多賣台行徑如同「賣台雙嬌」，呂玉玲委員竟然見笑轉生氣，挾客家人、義民爺的旗號，情緒勒索桃園鄉親，卻始終不敢正面回答「為什麼阻擋台灣國防預算」的簡單問題，試圖用族群、精神象徵分裂市民，轉移焦點、操作政治對立，只為穩住自己的選情。呂玉玲長年靠軍眷票當選，卻帶頭阻擋國防預算，難道是打著中華民國的旗號，心向中共嗎？
黨團指出，立法委員有權力參與國防、外交等國家級機密會議，以及握有刪除預算絕對權力，心中沒有台灣、沒有國家觀念的立委，就是一顆不定時炸彈，隨時可能洩密或阻擋指標性的國防預算，嚴重傷害台灣的國防，呼籲民眾明年一月要請平鎮、龍潭鄉親，一起下架不適任的賣台立委呂玉玲。