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中醫看免疫力與「３氣」相關，認識衛氣、正氣、邪氣！
林俊臣醫師表示，中醫對於免疫力的論述自古就有，可先了解衛氣、正氣、邪氣。
衛氣－防禦外邪：衛即有保衛的意思，衛氣有防禦外邪、溫養全身和調控腠理的生理功能。
正氣－免疫能力：正氣是人體臟腑經絡、正常生理功能及其所產生的各種維護健康的能力。正氣是人體所表現出一種能力，具體包括自我調節能力、適應環境能力、抗邪防病能力、自愈康復能力。
邪氣－致病因素：邪氣是泛指各種致病因素，包含如細菌、病毒等外感因素；壓力、飲食等內傷因素。
正氣存內，邪不可干：只要人體正氣充足，邪氣就不容易侵襲，不容易生病。中醫的「正氣」相當於現代醫學的免疫力，而「邪氣」相當於外在的各種致病因素。
從中醫維持免疫力、助養生！認識相關臟腑：肺、腎、脾。
了解「氣」之後，接下來可認識與免疫力有關的３大臟腑，民眾平常所知道的中藥茶飲、穴位按摩等，也與各臟腑息息相關。
肺：第一道防線指得就是呼吸系統，包含鼻子、咽喉、肺、皮膚等，同時也是身體的第一道防線，若肺氣虛則容易有過敏性鼻炎、咳嗽、氣短等症狀。
腎：先天之本可包含免疫系統、生殖泌尿系統、內分泌系統等。中醫稱腎為先天之本，腎藏精，精化氣，腎氣是生氣之源，是生命力活動的原動力，具有推動人體生長發育、防禦外邪入侵的作用，故稱為先天之本。若腎氣虛則容易有頭暈頭昏、腰膝痠軟、耳鳴、性功能衰退等症狀。
脾：後天之本是指消化系統而言，包含胃、小腸、大腸等。中醫也稱脾為後天之本，消化吸收功能健全才有良好的抵抗力。若脾胃氣虛則容易有面色萎黃、食慾不佳、便祕、腹瀉等症狀。
多按摩也助維持免疫力？！中醫教４穴位，有事沒事多按按。
林俊臣醫師也指出中醫常用的藥物。肺氣虛，可玉屏風散、百合固金湯等。脾氣虛，可蔘苓白朮散、六君子湯等。腎氣虛，六味地黃丸、濟生腎氣丸等。不過也提醒民眾勿自行胡亂抓藥，若有察覺身體不佳還是應先循中醫師、醫師等專業診斷。
平時也可按摩的穴位，包含合谷穴、足三里穴、風池穴、三陰交穴。合谷穴位於拇、食兩指會合處，主治頭面部及呼吸道症狀。足三里位於膝下三寸，約四指幅，主治腸胃道症狀。風池位於項側，枕骨下兩條筋間的凹陷處。主治感冒頭痛等症狀。三陰交位於小腿內側，足內踝尖上3寸，四指幅，脛骨內側緣後方凹陷處，主治腸胃及生殖系統症狀。
現代人生活不佳易引邪氣，可看中醫升正氣、增免疫！
林俊臣醫師表示，現代人由於事務繁忙，生活步調緊湊的情形下，無論是飲食習慣、生理時鐘、運動等常常都違背自然規律，例如進食不規律、常常暴飲暴食、運動時間減少、工作壓力大、長期睡眠不足等等，很容易造成免疫力失去平衡。
根據統計，台灣屬於感冒人口偏多的國家，這也是免疫力逐漸下滑的例證之一。中醫對於免疫力成效相當不錯，當身體出現一些小警訊時不要忽略它，尋求中醫師的協助可以讓身體的免疫力保持在最佳狀態。
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