▲6旬伯等不到新藥就離世…　這一種肺癌淪為「治療孤兒」

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「肺鱗癌」與「肺腺癌」存活率差很大林裕清表示，肺癌每年死亡人數已經超過1萬，即使進行低劑量電腦斷層掃描（LDCT），及早找出第一期患者占比達3成，但是第三與第四期患者加起來共54％，顯示晚期病人占過半，此族群已不適合開刀，必須要進行其他的系統性治療。肺腺癌與肺鱗癌同為兩大常見肺癌，但晚期5年存活率卻落差3倍，從2010年到2016年累積存活率表現比較，肺腺癌顯著成長，肺鱗癌則無進步。
有無腫瘤基因突變決定是否為治療孤兒肺癌治療優先以手術切除癌細胞，對於不適合手術的晚期病人，約6成可以檢測到基因突變，找出適合的標靶藥物精準治療。但根據台灣本土研究，37%患者沒有驅動基因突變，不適合標靶治療，若要再做進一步的次世代基因定序（NGS）又需花費一筆費用，顯示治療選項受限。
台灣與國際脫節 還在用30年前傳統化療肺腺癌與肺鱗癌在健保給付的命運截然不同，林裕清說明，肺腺癌治療選擇多達數十種，肺鱗癌僅2種且健保給付條件嚴苛。健保給付順序影響治療發展，免疫藥物僅給付單用且需化療失敗者。台灣臨床治療仍停留於傳統化學治療，一線治療選擇近30年無進步。
同時，肺鱗癌免疫療法給付條件嚴格，僅有免疫檢查點抑制劑PD-L1染色表現>50％者才能獲得給付。不符合條件者只能使用傳統化療，或者是自費使用免疫療法。然而大部分患者無法負擔免疫治療費用，臨床醫師難以施力，多數患者甚至活不過1年。
他感嘆，肺鱗癌治療策略盡量延長第一線治療，二三線治療也儘量延長，加總在一起，患者的生存期就會延長。如果第一線沒有做好的話，後面再怎麼追加都不會太有效。肺鱗癌5年存活率落後肺腺癌3倍，且多年來無進展！
勿忽視治療孤兒 創新治療成為續命關鍵依據美國癌症治療指引（NCCN Guideline）與國內治療共識，皆建議一線治療優先使用癌症免疫藥物或癌症免疫藥物合併化療。根據大型臨床研究數據，晚期肺鱗狀細胞癌PD-L1中1至49%患者，使用癌症免疫藥物合併化療，相較於單獨化療有助5年存活率提升近3倍。多國已將免疫合併治療納一線治療給付，台灣落後歐美日韓，連香港都已納入治療標準，未來國內肺鱗癌醫學發展更恐將受影響。
林裕清表示，台灣肺鱗癌1-49%患者僅約290~330人，肺鱗癌治療孤兒不可因人數少就被忽視，呼籲健保應盡快跟上國際治療指引，將癌症免疫藥物合併化療納入晚期肺鱗癌健保，放寬給付對於財務衝擊影響低，勿讓癌友成治療孤兒、台灣肺鱗癌醫學發展與國際脫軌。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59584
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