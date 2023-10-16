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6旬伯等不到新藥就離世…　這一種肺癌淪為「治療孤兒」

▲6旬伯等不到新藥就離世…　這一種肺癌淪為「治療孤兒」
▲6旬伯等不到新藥就離世…　這一種肺癌淪為「治療孤兒」

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】一位62歲伯伯半年來咳不停，發現肺部長出一大塊腫瘤造成肺阻塞，確診肺鱗癌第4期，無法開刀只能使用傳統化療，然而治療無效，病情急速惡化，不到1年就離世！嘉義長庚胸腔腫瘤科主任林裕清表示，有無基因突變決定癌友是否為治療孤兒，晚期肺癌中約4成患者找不出基因突變，另外若PD-L1免疫檢查點表現不明顯者也無法申請健保給付，患者恐成為「治療孤兒」。

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肺癌蟬聯19年國人頭號奪命腫瘤，儼然成為台灣「新國病」。政府近年投入了大量的癌症防治資源，但仍有部分弱勢癌因資源不足，癌友等不到新藥給付就離世。外界疑惑，肺癌治療不是已經進步很多了嗎？

「肺鱗癌」與「肺腺癌」存活率差很大　

林裕清表示，肺癌每年死亡人數已經超過1萬，即使進行低劑量電腦斷層掃描（LDCT），及早找出第一期患者占比達3成，但是第三與第四期患者加起來共54％，顯示晚期病人占過半，此族群已不適合開刀，必須要進行其他的系統性治療。肺腺癌與肺鱗癌同為兩大常見肺癌，但晚期5年存活率卻落差3倍，從2010年到2016年累積存活率表現比較，肺腺癌顯著成長，肺鱗癌則無進步。

有無腫瘤基因突變決定是否為治療孤兒

肺癌治療優先以手術切除癌細胞，對於不適合手術的晚期病人，約6成可以檢測到基因突變，找出適合的標靶藥物精準治療。但根據台灣本土研究，37%患者沒有驅動基因突變，不適合標靶治療，若要再做進一步的次世代基因定序（NGS）又需花費一筆費用，顯示治療選項受限。

台灣與國際脫節　還在用30年前傳統化療

肺腺癌與肺鱗癌在健保給付的命運截然不同，林裕清說明，肺腺癌治療選擇多達數十種，肺鱗癌僅2種且健保給付條件嚴苛。健保給付順序影響治療發展，免疫藥物僅給付單用且需化療失敗者。台灣臨床治療仍停留於傳統化學治療，一線治療選擇近30年無進步。

同時，肺鱗癌免疫療法給付條件嚴格，僅有免疫檢查點抑制劑PD-L1染色表現>50％者才能獲得給付。不符合條件者只能使用傳統化療，或者是自費使用免疫療法。然而大部分患者無法負擔免疫治療費用，臨床醫師難以施力，多數患者甚至活不過1年。

他感嘆，肺鱗癌治療策略盡量延長第一線治療，二三線治療也儘量延長，加總在一起，患者的生存期就會延長。如果第一線沒有做好的話，後面再怎麼追加都不會太有效。肺鱗癌5年存活率落後肺腺癌3倍，且多年來無進展！

勿忽視治療孤兒　創新治療成為續命關鍵　

依據美國癌症治療指引（NCCN Guideline）與國內治療共識，皆建議一線治療優先使用癌症免疫藥物或癌症免疫藥物合併化療。根據大型臨床研究數據，晚期肺鱗狀細胞癌PD-L1中1至49%患者，使用癌症免疫藥物合併化療，相較於單獨化療有助5年存活率提升近3倍。多國已將免疫合併治療納一線治療給付，台灣落後歐美日韓，連香港都已納入治療標準，未來國內肺鱗癌醫學發展更恐將受影響。

林裕清表示，台灣肺鱗癌1-49%患者僅約290~330人，肺鱗癌治療孤兒不可因人數少就被忽視，呼籲健保應盡快跟上國際治療指引，將癌症免疫藥物合併化療納入晚期肺鱗癌健保，放寬給付對於財務衝擊影響低，勿讓癌友成治療孤兒、台灣肺鱗癌醫學發展與國際脫軌。





資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59584

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