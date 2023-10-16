今入秋新低18.3°C！全家咖啡第2杯9元、寄杯限今天　星巴克買1送1

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📍APP｜限10月16日
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜即日起至10月20日
◾經典冰可可4杯270元，6.8折（原價99元、特價68元）
◾大杯熱卡布奇諾10杯390元，7.1折（原價55元、特價39元）
◾指定風味冰飲任選10杯460元，7.1折（原價65元、特價46元）
品項包含：皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／焙烤榛果／巧克力可可歐蕾／脆酷摩卡
◾珍珠奶茶10杯40元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾純奶茶／純奶青任選10杯350元，7折（原價50元、特價35元）
◾小農水果冰磚咖啡任選10杯700元，5.8折（原價120元、特價70元）
🟡星巴克
星巴克即日起至10月31日期間，推出「ROCK ON TOGETHER 賞秋派對 數位體驗」，兌換期間為獲券日2天後，最後兌換日是11月2日。可選擇臉書、LINE、Google帳號參加活動，3抽疊加之下獲得「好友分享」買一送一優惠券的機率直逼100%。
🔍ROCK ON TOGETHER 賞秋派對 數位體驗（點此連結）