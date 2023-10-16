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今入秋新低18.3°C！全家咖啡第2杯9元、寄杯限今天　星巴克買1送1

▲今晨苗栗18.3°C是「入秋新低溫」，快來杯熱咖啡暖身，全家超商限今天單品咖啡第2杯9元，星巴克買一送一優惠券必須入手。（圖／業者提供）
▲今晨苗栗18.3°C是「入秋新低溫」，快來杯熱咖啡暖身，全家超商限今天單品咖啡第2杯9元，星巴克買一送一優惠券必須入手。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

今（16）晨最低溫在苗栗頭屋，僅有18.3度，可說是「入秋新低」，這種天氣涼涼的最好睡。上班族、學生周一迎開工，快來杯熱咖啡暖身又醒腦，全家推出單品咖啡「第2杯9元」只限今天；7-11大杯熱卡布奇諾10杯390元，寄杯平均每杯39元；更不可錯過星巴克「買一送一」中獎率逼近100%的數位體驗，《NOWnews》整理咖啡優惠一次看。

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🟡全家

📍APP｜限10月16日
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）

◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）

▲全家大杯單品拿鐵2杯119元，相當於5.4折。（圖／手機截圖）
▲全家大杯單品拿鐵2杯119元，相當於5.4折。（圖／手機截圖）
🟡7-ELEVEN

📍APP｜即日起至10月20日
◾經典冰可可4杯270元，6.8折（原價99元、特價68元）

◾大杯熱卡布奇諾10杯390元，7.1折（原價55元、特價39元）

◾指定風味冰飲任選10杯460元，7.1折（原價65元、特價46元）
品項包含：皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／焙烤榛果／巧克力可可歐蕾／脆酷摩卡

◾珍珠奶茶10杯40元，6.7折（原價60元、特價40元）

◾純奶茶／純奶青任選10杯350元，7折（原價50元、特價35元）

◾小農水果冰磚咖啡任選10杯700元，5.8折（原價120元、特價70元）

▲7-11行動隨時取則是推出「秋饗10光」優惠組。（圖／7-11提供）
▲7-11行動隨時取推出「秋饗10光」優惠組。（圖／業者提供）
🟡星巴克
星巴克即日起至10月31日期間，推出「ROCK ON TOGETHER 賞秋派對 數位體驗」，兌換期間為獲券日2天後，最後兌換日是11月2日。可選擇臉書、LINE、Google帳號參加活動，3抽疊加之下獲得「好友分享」買一送一優惠券的機率直逼100%。

🔍ROCK ON TOGETHER 賞秋派對 數位體驗（點此連結）

▲星巴克花蓮理想門市祭出開幕限定優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲涼涼的天喝咖啡好愜意，買一送一優惠券快入手。（圖／記者蕭涵云攝）

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