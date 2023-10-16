林襄穿肉色內衣走秀被酸！不滿網友惡評 彩妝師無奈：那你來教我
樂天啦啦隊女神林襄跨足時尚圈，屢屢成為話題，3月東京時裝週的濕髮秀與前衛妝容引起網友熱議，近日參與臺北時裝週，再度以肉色內衣搭西裝外套的大尺度服裝開場走秀，展現性感姿態，時尚指數再升級，但與球場上啦啦隊活力四射全然不同的裝扮，讓粉絲很不習慣，喊話要化妝師出來面對，彩妝師徐慧倫（Sharon）不忍了，在IG直球對決表示：「好啦，我在這，那你來教我化妝」！
記者江芷稜／綜合報導
徐慧倫在IG曬出林襄準備妝髮的後台照，吐露真實心聲「很心疼她」，她透露林襄每次工作前都超努力準備，每次上台前都胃痛、肚子痛，「我們處女座工作起來都超爆認真，很要求自己」，這次時裝週和每次廣告代言，都是經過團隊再三討論出來的結果，但很可惜，不是每次現場的光線、角度、燈光等因素，都能完美呈現想帶給觀眾的美麗。
儘管林襄面對批評，從起初會影響身心靈，到現在能完全消化，展現成熟的一面，彩妝師仍呼籲網友，「多說好話，多做好事，一直罵人當鍵盤殺手，真的nonono」，要酸民出來說話，「我在這，那你來教我化妝」！
另一攝影師Mars Huang則表示，林襄是招黑體質，常常有很多對她不利的新聞，她很忙，所以也沒時間去感受，但這些壓力都被她藏在內心深處，不斷地從身體給她警訊，自己認識的她是一個很努力很認真，而且很謙虛、很體貼的女孩，知道自己有很多不足而不斷去學習新的事物，很在乎旁人感受去調整作法，「我就在現場，前面的這個秀完全沒有問題，但還是有人在批評」，只能鼓勵她「那些黑妳的人只會讓妳越來越紅，永遠都有焦點」。