MLB／奇蹟！遊騎兵2:0擊敗太空人首戰開胡 季後賽不敗豪奪6連勝
美聯冠軍戰（MLB）在今（16日）正式展開，首戰由太空人在主場迎戰德州遊騎兵，本場遊騎兵靠著Jonah Heim在2局得點圈敲安和5局Leody Taveras陽春砲攻下2分，與先發Jordan Montgomery繳出6局無失分和後援聯手壓制，全場僅讓太空人擊出5安沒有失分，終場就以2:0太空人率先搶下開門紅，且目前遊騎兵在季後賽依舊保持「不敗金身」，已取得6連勝。
記者張志宇/綜合報導
雙方先發投手皆繳出優質先發，太空人先發Justin Verlander主投6.2局送出5K、1保送遭敲6安失掉2分，但無奈打線熄火苦吞敗投；遊騎兵先發Jordan Montgomery則是主投6局，被敲5安、送出5K與1保送無失分收下勝投。
此戰遊騎兵率先在2局發起攻勢，Evan Carter擊出右外野安打上壘，靠著Jonah Heim掃出中右外野二壘安打回到本壘先馳得點；進到5局遊騎兵攻勢再起，利用Leody Taveras右外野陽春砲再添加一分；反觀太空人打線整場熄火，全場僅敲出5安，遭到遊騎兵先發Jordan Montgomery與後援Josh Sborz、Aroldis Chapman、José Leclerc聯手壓制，全場一分未得，終場就以0:2不敵費城人，終止在季後賽的2連勝。
遊騎兵在本季季後賽從外卡打起，先是在3戰2勝賽制中，2連勝淘汰美東強權坦帕灣光芒，進到分區系列賽後，在5戰3勝賽制中，3連勝擊敗今年豪取101勝的巴爾的摩金鶯，在今以2:0擊敗太空人後，在季後賽取得6連勝。