MLB／名教頭Baker、Bochy第二度季後賽正面交鋒!看誰能創造奇蹟
美國職棒大聯盟美聯冠軍系列賽的一大亮點，絕對就是老將教練之間的對決。74歲的太空人總教練Dusty Baker和68歲的遊騎兵隊總教練Bruce Bochy，今年都是他們擔任大聯盟總教練的第26個年頭，兩人在大聯盟總共累積取得了4276場勝利。這也是兩人在季後賽上第二次對決，前一次是在2012年國聯分區系列賽，由當時執教巨人隊的Bruce Bochy以三連勝之姿，擊敗了當時Dusty Baker帶領的辛辛那提紅人隊。
實習記者陳品翔/綜合報導
一路走來，兩人已累積了豐富的執教經驗。Dusty Baker的2183場執教勝利排在歷史第七位，Bruce Bochy則以2093勝排名第10。順帶一提，歷史上只有12名MLB總教練取得了2000場勝利，而Dusty Baker已經以總教練之姿率領球隊出賽了101場季後賽，Bochy則是82場。
而兩人在位期間，也皆有獲得世界冠軍的殊榮，去年Dusty Baker率領休士頓太空人隊，在世界大賽系列賽上以4:2擊敗費城人隊，也收下了執教生涯第一座總冠軍，Bruce Bochy則是在2010、2012、2014賽季，三度帶領舊金山巨人隊
封王，今年也要力拼教練生涯的第四座總冠軍殊榮。
當被問及兩人之間最大的區別是什麼？Bruce Bochy回答到，「Baker是一名相當出色的打擊者。」球員期間效力勇士隊和道奇隊的Dusty Baker，總共打出1981支安打，效力於太空人和教士隊的BruceBochy，球員生涯期間則較無亮點，總共僅擊出192支安打，這應當就是兩名老教頭之間最大的差異。