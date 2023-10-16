電信詐欺三年增近5倍　立委籲政府增加檢警員額、減少非必要業務

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邱顯智指出，全國的案件量年年都在增加，各單位的人力需求都在提升。根據司法院日前在立法院的報告，法院的需用人力在2030年時會達到2萬2000人，增加的員額將會達到現行總員額法上限的46%。
而根據法務部全國每年新收偵查案件的資料，數量從2019年約47萬餘件，到去年2022年的64萬餘件，成長了36%，其中，電信詐欺的量成長近 5 倍。然而與之相對，檢察官及檢察事務官的員額卻僅增加約240人，根本是杯水車薪。在今年檢察官爆出離職潮後，人力更顯吃緊，法務部也因此不得不增設檢察官助理，緩解目前第一線打詐偵辦人力的缺口，但檢察官助理僅是臨時人力，流動率預期非常高，顯然無法根本解決問題。
民間司改會常務執行委員白禮維律師提醒，除了增加人力之外，還需要透過一個整體的「減法工程」，藉由「源頭案件的疏導」、「程序的精簡」和「行政資源的輔助」等配套措施，讓人力可以把力氣放在重要的地方，才能有效減輕司法負擔。
白禮維指出，減輕司法負擔並非司法改革的「新題目」，而是從1999年至2017年的全國司法改革國是會議，就不斷被討論的問題。如何讓辦案有效率，司法院跟法務部必須和基層法官、檢察官有更好、更積極的溝通。
台灣警察工作權益推動協會常務理事蕭仁豪表示，打詐工作除凸顯地檢署檢察官人力問題外，警察機關缺人問題也被警政署嚴重低估。根據警工推協會長年刑案績效問卷調查的結果顯示，派出所中負責刑案查緝工作的人數，與偵查隊人數的比例逼近一比一。
這不只代表我國警政內部分工問題，也說明刑案工作量過大，地方偵查隊無法負荷，已經有一半的工作量外溢到派出所。因此警工推協會認為，應該要落實調查勞動狀況，而不是只從預算缺額討論，否則永遠追不上現實的需求。
蕭仁豪強調，詐欺犯罪橫行的根本原因在於金融帳戶申請過度容易。然而銀行業長年來拼開戶數拼業績，控管寬鬆、政策敏感度不足，代價就是詐欺犯罪橫行，洪水般的案件由院檢警承擔。蕭仁豪呼籲，政府應擺脫「最後出事有院檢警扛」的思維，才不會繼續放任基層勞動災難。