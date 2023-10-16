王品和牛涮「週一午餐499元」吃到飽！每週五六划拳送「A5和牛」
週一不憂鬱！王品「和牛涮」聯名能量飲料「Red Bull」幫上班族集氣，即日起開吃週一午間專屬優惠，原價768元極上和牛套餐、現在只要499元就能60分鐘吃到飽，還加送一罐Red Bull。而且10月20日至11月25日每週五、六，晚間九點還有和牛涮涮拳王大賽，獲勝就能免費送「A5和牛」加菜。乾杯「麻辣45」新推「川味酸菜魚鍋」及20道新菜，穿紅色服飾用餐招待「日本和牛片」。
記者蕭涵云/綜合報導
王品「和牛涮」聯名Red Bull犒賞週一厭世上班族，即日起至11月27日，提早以電話喊出「通關密語」報名成功，並於週一午間到店指定消費原價768元極上和牛套餐，便能以65折優惠價499元，享用60分鐘吃到飽，還加碼贈送Red Bull一罐。
提醒大家，每店限量50個名額，於每週三開放下週活動報名，僅接受電話訂位，並需提前一週預訂；訂位時需喊出通關密語「和牛涮讓你Monday不blue」，才算報名成功。活動期間，出餐時肉盤還會添加翅膀圖樣，拍照打卡有樂趣。
10月20日至11月25日每週五、六晚間9點，舉辦和牛涮涮拳王大賽，每店獲勝冠軍除了能加菜「日本A5和牛」，還能帶走一組電力Double能量禮盒，（限量120組，只送不賣）。11月30日前，4人同行消費極上和牛套餐，還能玩抽卡牌遊戲，有機會獲得日本A5和牛、Red Bull、時令海鮮等好料。
另外，入秋天氣轉涼正式吃鍋好時機，乾杯集團旗下標榜全台唯一100%和牛油的重慶麻辣鍋「麻辣45」，在招牌「九宮格麻辣鍋」外，重磅推出新招牌鍋物「川味酸菜魚鍋」，嚴選來自台灣雲林大埤鄉自產芥菜、自家醃製的「老酸菜絲」作為鍋物靈魂，並加入豬骨、雞骨、四川泡椒、老薑熬煮出酸爽清香湯頭，再灑入青花椒、鵝油蔥酥、花椒油等各式香料增添香氣層次，搭配烏鱧魚打造香麻不嗆辣的重慶經典名菜，呼應酸菜魚風潮。
除了火鍋配料大幅升級，有四川藤椒風味的和牛嫩牛肉、當地常見入鍋的皮蛋和牛丸、加以改良切片的萬巒豬腳等，還有各式部位澳洲和牛片、產量稀少的雞頸肉、鮑魚、廣島牡蠣等；以及道地麻香小酥肉、麻香脆軟骨、麻香吮指排骨3款炸物，還有貢菜蛋、番茄牛湯撈飯等多達20道新菜。
乾杯「麻辣45」10月31日前，用餐賓客整桌皆穿著紅色服飾，即免費招待價值380元的「日本和牛片」；用餐消費拍照於Facebook或instagram社群貼文打卡，即贈送價值160元的「麻香小酥肉一份」。