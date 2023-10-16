▲育禾婦幼五周年　樂捐在地公益望長期互助

【健康醫療網／記者張慈恩報導】育禾婦幼中心五周年 公益捐贈支援在地弱勢育禾婦幼中心在竹北在地經營五年，歷經嚴峻的疫情，堅持提供完善優質的醫療服務。今年育禾婦幼中心適逢五周年，邀請在育禾出生的家庭回娘家同樂，並將此次參與育禾五周年星空派對報名費全數捐贈給新竹在地公益團體，一起響應公益活動回饋在地所需。育禾婦幼中心以五周年紀念，分別各捐贈5萬元給伊甸社會福利基金會以及新竹市天主教仁愛基金會，一共捐出10萬元象徵十分誠意的寓意，並邀請伊甸基金會慢飛天使家庭一起觀賞兒童劇團玉米雞劇團演出，現場活動熱鬧不已，育禾婦幼中心蘇河仰院長表示這僅是一個開始，希望可以牽起育禾婦幼與在地公益的連結，未來將更加落實，為在地弱勢團體盡一分心力。
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▲新竹市天主教仁愛基金會致贈感謝狀給育禾婦幼中心，左起榜生婦幼集團總院長鄭忠政醫師、育禾婦幼婦產科林政賢醫師、院長蘇河仰醫師、新竹天主教仁愛基金會社會服務部邱子芳主任、育禾婦幼婦產科黃本湘醫師、育禾婦幼小兒科主任王瑄惠醫師、育禾婦幼小兒科主任卓靜怡醫師
▲育禾婦幼中心五周年星空派對活動樂捐公益團體支援在地弱勢左起伊甸基金會網銀資源行銷中心廖翠嬪主任與育禾婦幼院長蘇河仰醫師
重視孩子成長 強調醫療資訊流通育禾婦幼踏出與公益連結的第一步，會先選擇伊甸社會福利基金會以及新竹市天主教仁愛基金會，主要因為蘇河仰院長表示，婦幼診所不應該只是重視媽媽懷孕、生產、坐月子的這段期間，也應該重視孩子出生後的診療細節。近幾年來家長們對孩子的關心度逐漸提升，基礎衛教知識也相對充足，所以在小兒科醫師的觀察提醒下，父母們也相對容易提早發現孩子在成長的過程中可能會有需要協助的地方，以提早介入治療，減輕家庭的負擔。
伊甸基金會在新竹提供慢飛天使的早療通報以及時段療育課程服務，課程會依照孩子的情形與成長進度調整，幫助慢飛天使追上成長進度，除了早療服務外，更提供新竹縣市輔具及身心障礙者社區資源、雙老家庭支持等服務。新竹市天主教仁愛基金會提供身心障礙者全生涯的支持及服務，不僅針對發展遲緩兒童及家長提供時段療育服務，促進兒童各項能力及家長親職教養知能，也提供成年身心障礙者日間訓練及照顧、社區居住、福利資源轉介與家庭支持等服務。
活動當天育禾婦幼為「回娘家」的寶寶舉辦一系列運動競賽，分別為寶寶爬行競賽與寶寶搬尿布競賽。爬行的動作可以促進寶寶頸部肌肉以及骨骼的發展，對他們來說也是一種平衡力的訓練，而寶寶搬尿布競賽也可以訓練寶寶的眼部與四肢的協調。家長們如何在競賽的過程中讓寶寶專心向前，不只對寶寶來說是一種專注度的訓練，更是對爸媽的考驗。蘇河仰院長說，希望在這次的周年活動中不只可以跟育禾家庭們拉近關係，更希望可以透過趣味的方式間接讓家長試著以遊戲的方式讓寶寶成長，寶寶關係更親密的同時，也可以讓寶寶多接觸不同的人際關係，刺激大腦的發育與成長。
牽起公益合作的羈絆 醫療院所與公益團體互助育禾婦幼與在地公益團體的關係緊密連結，除了捐款幫助以外，實際的幫助是讓懷孕的父母們對「早療」有概念，並且讓小兒科醫師可以在看診中發現孩子的症狀，及早發現、及早轉介治療。透過如此良性的互動循環，不只讓父母親更容易獲得幫助，也間接拉起在地公益長期的互助關係。
▲育禾婦幼舉辦寶寶爬行競賽訓練寶寶四肢協調與平衡，以遊戲拉近親子關係
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59564
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