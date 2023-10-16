▲陳時中現身分享戒菸經歷！　他靠「獨創心法」戒菸近500天

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年輕耍帥、叛逆而抽菸 推菸害防制法才有戒菸念頭10月13日國健署舉辦「戒菸，從現在開始」記者會，邀請陳時中分享自身的戒菸經歷。陳時中表示，以前受到電影、戲劇影響，大家印象中好像抽菸是一件很帥的事，所以年輕的時候抽菸就是為了耍帥，而且年輕時期越不能做的事就越想做，想叛逆一下就開始抽菸了。
抽了好幾年的陳時中沒有想過要戒菸，一直到要推動《菸害防制法》時才開始有了戒菸的念頭。陳時中提到，在推動《菸害防制法》時想到自己是主管單位的主管，但又沒以身作則，實在是有點慚愧，可是心裡這樣想卻遲遲沒有行動。
直到後來爆出室內抽菸爭議，董氏基金會對此事件做出回應邀請陳時中參與「戒菸就贏比賽」後，他才開始戒菸並鼓勵民眾一起加入戒菸行列。
陳時中談到當時的情況表示，那時董氏基金會並沒有用苛刻的態度來應對，而是先接納他抽菸的事實，並以「像部長這樣算是有點小聰明的人都戒不了菸，可見菸害是很厲害的」站在同樣的角度，以同理心肯定、支持。
而陳時中也藉此了解到，在幫助別人戒菸時，要接納、同理、肯定、支持才能讓想做的事變成可能。
用獨創心法面對心理菸癮 成功戒菸近500天不過就和其他人一樣，剛開始戒菸最困難的就是心理的菸癮，常常會有想抽菸的念頭。陳時中表示，剛開始戒菸的時候每天早上都因為夢到抽菸就醒來，想抽又要告訴自己不行。
後來他想到「一千零一夜」童話故事，以此發想「今天就戒，明天再抽」的心法，過一天是一天，就這樣過了將近500天的時間。
陳時中提到，「一輩子都不抽菸」其實會給自己很大的壓力，也有人會因此覺得自己做不到、戒菸失敗，但「今天就戒，明天再抽」，明天再抽想起來時間就很短，只要一天不抽菸就成功一天，每一次一個小的成功，都是支持自己戒菸的動力，這對自己的支持有很好的增強效果。
陳時中鼓勵民眾不要害怕戒菸失敗，也不用拘泥一定要用什麼方法才能戒菸成功，可以靠個人毅力、尋求藥物協助、專業諮詢等幫助戒菸，只要能成功什麼方法都是好方法。
而國健署也提供了「多元戒菸服務」，民眾可於住家附近的醫院、衛生所、診所、牙醫診所、社區藥局等尋求專業服務，全台約3,500家合約醫事機構的醫師及戒菸衛教人員都能協助民眾戒菸。
另外，也能透過免付費戒菸諮詢專線0800-636363及LINE通訊軟體（ID:@tsh0800636363），由戒菸專線諮詢人員提供個人化的戒菸建議，讓戒菸之路能更事半功倍。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59575
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