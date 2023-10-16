中捷路線爭議 行政院：應尊重專業確保符合地方發展與民眾需求
民進黨總統參選人賴清德日前出席造勢活動時，脫口稱台中市長盧秀燕將中捷藍線改到「有力人士」家附近，此番話讓藍綠隔空開火，對此行政院今（16）日表示，院長陳建仁上午已聽取交通部報告，認為台中藍線有補足台中綠線完善台中交通路網的必要性，中央一向全力支持，但也應尊重專業審查，確保符合地方發展與民眾需求。
記者陳威叡／台北報導
對於中捷藍線再度引發爭議，行政院發言人林子倫表示，院長陳建仁今早已聽取交通部報告，認為台中藍線有補足台中綠線完善台中交通路網的必要性，中央一向全力支持，但也應尊重專業審查，確保符合地方發展與民眾需求。
林子倫表示，此次台中市府所提出綜合規劃案仍有包含經費、路線及站體等問題尚待釐清檢討。其綜合規畫總經費較可行性研究核定經費驟增633.65億元，路線規劃、轉乘距離增加到450公尺、與部分站體設計（如B4站與台鐵沙鹿車站轉乘規劃）、以及對當地交通產生衝擊等問題也尚待台中市府說明釐清。
林子倫指出，捷運建設為地方重大交通建設及發展關鍵，相關討論應回歸專業評估，媒體所稱「台中藍線計畫卡在行政院待核定」等說法，與事實並不相符。