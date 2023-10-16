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中捷路線爭議　行政院：應尊重專業確保符合地方發展與民眾需求

▲林子倫轉述，院長陳建仁認為台中藍線有補足台中綠線完善台中交通路網的必要性，但應尊重專業審查，確保符合地方發展與民眾需求。（圖／行政院提供）
▲林子倫轉述，院長陳建仁認為台中藍線有補足台中綠線完善台中交通路網的必要性，但應尊重專業審查，確保符合地方發展與民眾需求。（圖／行政院提供）

記者陳威叡／台北報導

民進黨總統參選人賴清德日前出席造勢活動時，脫口稱台中市長盧秀燕將中捷藍線改到「有力人士」家附近，此番話讓藍綠隔空開火，對此行政院今（16）日表示，院長陳建仁上午已聽取交通部報告，認為台中藍線有補足台中綠線完善台中交通路網的必要性，中央一向全力支持，但也應尊重專業審查，確保符合地方發展與民眾需求。

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對於中捷藍線再度引發爭議，行政院發言人林子倫表示，院長陳建仁今早已聽取交通部報告，認為台中藍線有補足台中綠線完善台中交通路網的必要性，中央一向全力支持，但也應尊重專業審查，確保符合地方發展與民眾需求。

林子倫表示，此次台中市府所提出綜合規劃案仍有包含經費、路線及站體等問題尚待釐清檢討。其綜合規畫總經費較可行性研究核定經費驟增633.65億元，路線規劃、轉乘距離增加到450公尺、與部分站體設計（如B4站與台鐵沙鹿車站轉乘規劃）、以及對當地交通產生衝擊等問題也尚待台中市府說明釐清。

林子倫指出，捷運建設為地方重大交通建設及發展關鍵，相關討論應回歸專業評估，媒體所稱「台中藍線計畫卡在行政院待核定」等說法，與事實並不相符。

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