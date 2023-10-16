曼谷商場槍擊案死者再加一！30歲男拖十天後不治　14歲槍手下場曝

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年僅14歲的槍手來自曼谷的富裕家庭，本身有精神疾病史，且沈迷於槍械射擊遊戲，甚至在他家中翻出多張練習用槍靶。另外，少年的槍是以一萬多塊泰銖（約等同於1萬元台幣）購買玩具槍再自行改造成真槍，販售近似真槍的玩具槍的4名賣家們也遭警方在5日時突襲逮捕，而14歲的槍手因長期服用精神病藥物，目前已從青少年拘留所轉往精神病院，接受進一步的評估和治療。
曼谷槍擊案的死者再增一人的消息，對泰國觀光業而言無疑是另一項打擊。雖然在事件發生後，「暹羅百麗宮」已加強部署通關查驗，且相關人員已完成現場清理和重整，但該事件讓泰國觀光業「雪上加霜」，去年底開始中國的網路上便出現類似「黑泰產業鏈」的宣傳文章和影片，儘管泰國旅遊部長蘇達萬（Sudawan Wangsuphakijkosol）也強調槍擊案是「獨立事件」，但恐怕仍擋不住各種陰謀論繪聲繪影地傳播。
其實無差別攻擊案在全球各地都會發生，例如台灣也曾出現鄭捷「捷運殺人案」、韓國2023年也出現駭人聽聞的連續「無差別刺殺事件」、中國在2018年也有「廣場無差別攻擊案」造成11人死亡、美國也屢傳槍擊案，只能說一種米養百種人，各國都有悲劇，泰國資深旅遊家呼籲不應以個案論定泰國的安全性問題。