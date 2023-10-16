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曼谷商場槍擊案死者再加一！30歲男拖十天後不治　14歲槍手下場曝

▲泰國曼谷市中心的暹羅百麗宮（Siam Paragon）3日發生2死5傷的槍擊案，13日再傳出其中1名傷者就醫後拖十日死亡。圖為相關人員仔細地清理現場。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國曼谷市中心的暹羅百麗宮（Siam Paragon）3日發生2死5傷的槍擊案，13日再傳出其中1名傷者就醫後拖十日死亡。圖為相關人員仔細地清理現場。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心賴正琳／綜合報導

泰國曼谷市中心的知名百貨公司「暹羅百麗宮」（Siam Paragon）在本（10）月3日下午4時左右驚傳槍擊案，年僅14歲的槍手造成2人當場死亡、5人受傷的慘案震驚國際，13日再度傳出其中一名30歲男性傷者經過10天的送醫治療，最終不治身亡，讓這起槍擊案再蒙上一層陰影。

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《曼谷郵報》報導，「暹羅百麗宮」槍擊案事件的其中一名30歲傷者Penpiwan Mitthampitak，頭部和肋骨分別中了兩槍，送醫當下仍有生命跡象，但經過十天的搶救，最終宣告不治，讓這起無差別槍擊案再度受到矚目。

▲泰國14歲槍手遭警逮捕，自稱開槍原因是認為「有人要攻擊我」。（圖／翻攝自The Thaiger）
▲泰國14歲槍手遭警逮捕，自稱開槍原因是認為「有人要攻擊我」。（圖／翻攝自The Thaiger）
年僅14歲的槍手來自曼谷的富裕家庭，本身有精神疾病史，且沈迷於槍械射擊遊戲，甚至在他家中翻出多張練習用槍靶。另外，少年的槍是以一萬多塊泰銖（約等同於1萬元台幣）購買玩具槍再自行改造成真槍，販售近似真槍的玩具槍的4名賣家們也遭警方在5日時突襲逮捕，而14歲的槍手因長期服用精神病藥物，目前已從青少年拘留所轉往精神病院，接受進一步的評估和治療。

曼谷槍擊案的死者再增一人的消息，對泰國觀光業而言無疑是另一項打擊。雖然在事件發生後，「暹羅百麗宮」已加強部署通關查驗，且相關人員已完成現場清理和重整，但該事件讓泰國觀光業「雪上加霜」，去年底開始中國的網路上便出現類似「黑泰產業鏈」的宣傳文章和影片，儘管泰國旅遊部長蘇達萬（Sudawan Wangsuphakijkosol）也強調槍擊案是「獨立事件」，但恐怕仍擋不住各種陰謀論繪聲繪影地傳播。

其實無差別攻擊案在全球各地都會發生，例如台灣也曾出現鄭捷「捷運殺人案」、韓國2023年也出現駭人聽聞的連續「無差別刺殺事件」、中國在2018年也有「廣場無差別攻擊案」造成11人死亡、美國也屢傳槍擊案，只能說一種米養百種人，各國都有悲劇，泰國資深旅遊家呼籲不應以個案論定泰國的安全性問題。

▲泰國曼谷市中心的暹羅百麗宮（Siam Paragon），在3日造成2死5傷的槍擊案發生後，目前已經大大增強了進出的安檢措施。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國曼谷市中心的暹羅百麗宮（Siam Paragon），在3日發生重大槍擊案後，目前已經大大增強了進出的安檢措施。（圖／美聯社／達志影像）

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