台日觀光逆差達5倍！國旅CP值低民眾改出國　觀光署：別妄自菲薄

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳椒華指出，國旅品質低、房價高，房務、飯店人員薪資卻沒上漲到應有水準，觀光署要如何吸引國旅？住宿費用太高怎麼改進？
周永暉回應，國旅應該要提高CP值，住宿成本是考量因素之一，並指出，事實上住房率有回復到9成，政策上，國旅應提高過夜率，拉高住宿率，會以獎優汰劣方式力推國旅。
李昆澤則指出，據聯合國國際旅遊組織公布報告顯示，今年國際旅遊已恢復8成，有些國家可望恢復至9成，但台灣1到8月來台旅客僅恢復至疫情前4成8，出國旅客人數則是2019年同期6成2，恢復力度差異頗大，反觀鄰近日本1到8月國際旅客恢復到7成、8月已恢復到8成6，顯現台灣的國際旅遊糟糕、乏振無力。
根據移民署資料顯示，今年1到8月國人赴日旅遊共262萬3124人次，日本來台旅遊則是49萬3167人次，觀光逆差已達5倍之多。
交通部長王國材回應，整體評估，今年台灣以600萬國際客為目標。
李昆澤說，600萬只是他當初訂出來的低標而已，就算今年有辦法達標，也僅恢復到疫前4成9而已，跟日本、國際趨勢落差仍大。
王國材說，主要還是因為陸客、以及日本人不喜歡出國，他們的出境數據一直沒恢復，有特殊狀況。
李昆澤再指出國旅多項問題，包括交通轉乘不便，中南部交通整合不夠，自由行推動困難，還有資訊取得困難、景點複製性高、價格高CP值低、沒有規劃特色打卡景點不利傳播等；國內旅遊也狀況連連，中秋、雙十旅宿住房率只有5到6成，中秋連假全國平均住房率4成9、雙十連假5成6，呼籲觀光署提出具體辦法，要跟行政院爭取更多旅遊推動預算。
周永暉指出，日本扣除陸客部分，國際市場已恢復百分之百，但台灣不要妄自菲薄，目前遇到的問題除了陸客禁止來台外，還有日本人因匯率問題不愛出國；本次連假國旅表現確實不如過去亮眼，主要是活動頻率、亮點不足，地方應串接活動。政策焦點會放在明後年，台灣發展還有幾個面向要處理，包括國外據點不夠、活動頻率過低、預算問題等，希望儘快恢復。