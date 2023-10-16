颱風夜製毒　警破南投山區毒工廠扣313公斤安毒

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刑事局中打中心第三隊調查發現一名呂姓男子為首製毒集團分工細緻綿密，製毒手法成熟，遂與臺中市政府警察局大雅分局、高雄市政府警察局鼓山分局及彰化縣警察局第四隊等單位組成專案小組，報請臺灣屏東地方檢察署(月股)李忠勳檢察官指揮，溯源擴大追查偵辦。經專案小組歷經2年期間，連續往返臺中及屏東等地跟監蒐證，
警方發現製毒集團為躲避檢警查緝，由李男透過南投潘女牽線，由王女等人尋覓山區偏僻無人煙適合製毒之處所後，由李男透過長期配合之中古車行，以周遭好友名義作為人頭，過戶購買貨車後，預先藏放於中古車行，俟製毒器具、原料均購買準備齊時，再駕駛上開車輛(平日均未曾使用)，載運至南投，於偏僻空地，輾轉交由同案共犯王女、潘女、顏男等人，同樣駕駛以人頭剛辦理過戶之車輛，將機具、原料搬運進廠，由呂男等4名製毒師傅，趁中颱杜蘇芮侵臺，南投縣山區風雨交加、警力薄弱之際，連夜藏於民宅進行製毒犯行。
專案小組持臺灣屏東地方檢察署及法院核發之拘票及搜索票，對製毒集團位於北、中、南之據點同步進行查緝，於南投縣埔里鎮桃米坑段一處民宅偵破大型安非他命製毒工廠，同時緝獲逮捕工廠內呂男、李男、吳男、伍男等4名製毒師傅，現場獲安非他命成品毛重約313.85公斤及製毒器具、原料一大批；另於屏東縣麟洛鄉民生路1處廢棄廠房及南投縣國姓鄉北山坑段1處民宅內，搜索查獲此一製毒集團預先藏放製毒用之防毒面具、量杯、漏斗、氫氧化鈉、活性碳、氫氧化鈉、馬達、玻璃燒瓶、甲苯、丙酮、研磨機等器具、原料一大批。全案共緝獲9名犯嫌到案，製毒師傅呂男等 7名主嫌，由檢察官向法院聲押禁見獲准。
專案小組持續溯源追查，再前往新北市中和區空地李男藏放的運輸車輛內查獲第四級毒品「2-溴-3，4-亞甲基雙氧苯丙酮」共71包，合計毛重69.62公斤。刑事警察局呼籲民眾，如發現有閒置荒廢許久之隱密民宅、工寮、鐵皮工廠有惡臭或貨車出入等疑似製毒不法情事，請勇於撥打110向警方檢舉，將核發高額檢舉獎金。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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