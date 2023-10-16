誰卡中捷藍線？迴力鏢燒向林佳龍　盧秀燕喊話放手吧！請以民為念

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民眾黨台中市議員江和樹今（16）日在議會專案報告時，痛斥賴清德瞎扯，所謂「有力人士」的說法就是為了騙選票、決戰中台灣，一條捷運藍線被民進黨反反覆覆擋來擋去，不斷糟蹋台中人。
交通局長葉昭甫原本站起來欲答詢，盧秀燕示意他坐下，隨即鄭重表示「有人卡中捷運藍線那麼多年，放手吧！希望以民為念」。江和樹接著說，藍線早在胡志強市長時代就規劃好，林佳龍規劃的藍線是九彎十八拐，盧秀燕上任後改回原本路線，4月送進行政院卻至今未核定，相較民進黨執政的高雄市迅速通過，真正卡藍線的是誰？
盧秀燕接著表示，藍線爭議「全台中市民、中部人都在看，我的答覆非常重要」，她說自己再聲明一次：「有人卡中捷運藍線那麼多年，希望以民為念，放手吧！給中部人中捷藍線」。
接下來質詢的國民黨市議員劉士州、羅廷瑋，也針對交通部長王國材今日說法，批評賴清德身為國家副元首，腦中只有選舉，中捷藍線因選舉一拖再拖，台中市的交通需求何時才能被看到？
此時盧秀燕再次強調「我沒有改路線，是有人改了」。她指胡市長時代原就規劃直走台灣大道，征收最便宜、施作最簡單，「有人」在海線將路線拐進沙鹿重劃區，不與沙鹿火車站共構，「引起非常大的非議」，因此她調整回原來路線，從台中火車站直通台中港，是全台中市民共識最高的路線，「目前交通部已經通過我的計劃，只等行政院同意」。劉士州馬上接口：「前任市長迷途，我們讓他知返。」
至於賴清德指該案在他擔任行政院長時核定，盧秀燕表示，歷任行政院長都沒有核定中捷藍線，「這案子的層級，之前最多只到交通部通過」，相信賴副總統可能太忙了，連自己擔任行政院長任內沒核定這條路線，可能也忘記了。劉士州挖苦說，大家這麼努力付出，何必為了選舉講成這樣？「誰卡中捷？就是民進黨卡中捷啦！」