詐團金錢糾紛廟公無辜遭槍擊　警陸續逮16人到案

昨（15）日上午7時許，在梓官區中正路一處宮廟，蕭姓廟公受槍傷送醫，經警方徹夜追查，原來起因為詐欺集團車手提領款項未上繳致引紛爭，46歲的吳姓主嫌等人將25歲的林姓男子押到宮廟，林男友人為了救援林男至現場開槍，造成2名陳姓男子及無辜的蕭姓廟公受傷。
記者鄭婷襄／高雄報導
據警方了解，此案起因為詐欺集團車手提領款項未上繳致引紛爭，吳姓主嫌夥同旗下成員在高雄某舞廳，向林男及蔡姓男子等人索討遭私吞詐欺車手款項260萬元；過程中，蔡男趁隙脫逃，林男則遭吳姓主嫌等人押走並毆打致背部擦挫傷，林男友人獲訊後攜帶槍械前往梓官區開槍營救，造成蕭姓廟公左手臂、腹部受流彈波及送醫，2名陳姓男子分別背部中槍，一名左手掌貫穿，送醫後均無大礙。
經專案小組調閱相關監視器，運用科技偵查，大數據資料庫等偵查手段，迅速鎖定相關涉案人車，分別在17歲的林姓少年、賴姓少年、呂姓少年處起獲1長槍3短槍、子彈共63發，陸續將16名涉案人查緝到案；全案依槍砲、詐欺、傷害、妨害自由、妨害秩序、組織犯罪等罪嫌移送法辦，警方將後續針對涉案犯嫌不法事由加強偵辦，並向上溯源槍械來源，追查幕後金主，斷絕金流來源，以阻斷不法，相關犯嫌將建請檢察官予以聲押。