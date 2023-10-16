▲搭車不暈，下車才暈？原來是「下車暈眩症」在作祟！

我是廣告 請繼續往下閱讀
（圖解說明：橢圓囊耳石斑病變是造成下車暈眩症最常見的病因。耳石掙脫耳石膠，沉積於某一支半規管內，依慣性或重力作用，持續帶動內淋巴液，引起暈眩。）
搭車不暈，下車才暈？「下車暈眩症」常見原因
病因為何？在暈眩門診中，依據發生機率，排序如下。
原因一、橢圓囊耳石斑病變
在正常狀況下，耳石被耳石膠牢牢地固定於橢圓囊內，構成耳石斑。一旦患者出現過敏，例如過敏性鼻炎、異位性皮膚炎…，組織胺循環到內耳，造成發炎；另外，老年人因前庭小動脈管壁硬化，管腔狹窄引起缺血。
上揭因素使耳石膠生成不良，顛簸路程使耳石趁機掙脫耳石膠，沉積於某一支半規管內。患者下車後，轉頭或姿態改變時，耳石因慣性或重力作用，持續帶動內淋巴液的流動，引發眩暈及眼震。
原因二、半規管內耳石黏著症
曾經頭部外傷，撞擊力道使患者某一耳橢圓囊耳石斑上的耳石大量鬆脫，連同耳石膠黏在某一支半規管內。搭車時，車體搖晃使這些移位耳石，克服耳石膠黏著力及靜摩擦力，開始滑動。下車後，轉頭或姿態改變，耳石因慣性或重力作用，持續帶動內淋巴液的流動，引發眩暈及眼震。
原因三、頸部肌肉酸痛
乘客頭頸姿勢不良，例如瞌睡或低頭滑手機，一側或兩側胸鎖乳突肌使用過度，乳酸堆積產生疼痛。下車後，一轉頭，肌肉開始收縮痙攣，兩側肌肉肌膜所接收到的本體感覺不同，訊息傳進大腦後，感到身體輕飄或腳底不平，但不會感到天旋地轉。
原因四、登陸不適症
此病極為罕見，發生於需長久停留於交通工具者，例如漁民、水手或海軍，有時會發生於搭長途車者，特別是連續好幾天的車程，兩側大腦顳葉已習慣於時時調控前庭平衡訊號。一旦離開交通工具，大量且劇烈變化的平衡輸入訊號突然減少，大腦前庭皮質依舊繼續做工，反而會出現平衡幻覺及震動視幻覺。就像我們使用跑步機一段時間後，突然停下來時，會覺得身體還在持續前進一樣。
「下車暈眩症」如何緩解？
盲目服用止暈藥物並無療效，需根據病因，對症下藥。
原因一：若是過敏體質，會建議迴避過敏原或使用抗組織胺（口服或靜脈注射均可），若是年老患者，建議長期服用二十碳五烯酸，穩定小動脈內皮，有三高者，宜好好控制血糖、血壓及血脂。
原因二：建議在眩暈發作時，立即耳石復位術，把耳石一口氣歸回橢圓囊內。
原因三：可在下車後伸展身體，或者局部按摩，舒緩筋骨。
原因四：需使用丙型胺基丁酸受器調節劑，搭配平衡復健，矯正大腦對於身體平衡及內耳前庭訊號的錯誤認知。
（圖解說明：陳建志醫師診療暈眩患者。）
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。