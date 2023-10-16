台灣今年是暖冬！11月至1月偏暖 聖嬰現象發展旺盛：全球飆高溫
據中央氣象署和各國觀測發現，今年「聖嬰現象」持續發展，除了全球氣溫、海溫不斷攀升外，對台灣的天氣也將有直接的影響，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，聖嬰現象將導致台灣的「冬季偏暖、隔年春雨變多」，2023年全球年均溫也因聖嬰現象不斷往上爬，研判2023年地球全年氣溫，有機會再創歷史新高。
記者張志浩/綜合報導
氣象署說明，「聖嬰」一詞源自西班牙文「El Niño」，在原文中有「幼年基督」和「男孩」的雙重含意，最初是南美洲秘魯的漁民用來稱呼發生於聖誕節前後，秘魯及厄瓜多附近海域「海溫異常偏暖」及「洋流異常變化」的現象，後來科學研究發現，「聖嬰」影響範圍遍及整個赤道太平洋，也和大氣中的南方振盪在時間變化上有高度的相似性。
賈新興解釋，只要連續5季「Niño 3.4」（赤道中太平洋海域海溫異常值）的滑動平均都超過攝氏0.5度，就表示整個聖嬰事件達標，而今年4至6月的數值達到攝氏0.5度，一直到7至9月的數值都超過攝氏0.5度，且在7至9月來到攝氏1.3，只要在8至10月的數值都超過攝氏0.5，就表示聖嬰現象成形，且是超過中強度的聖嬰現象，並持續至明年春季。
氣象署指出，對於台灣來說，雖地理位置並不在聖嬰現象的主要顯著影響區域，但當有聖嬰事件發生時，「台灣的冬季氣溫常是偏暖」的情況，容易出現暖冬；隔年春季則易出現春雨偏多的情形，對隔年夏季氣溫也有偏暖的影響。目前預估台灣2023年11月至2024年1月溫度都是偏暖；11月北部有局部少雨訊號，而2023年12月東部及2024年1月西半部則有多雨訊號，但不確定性大。