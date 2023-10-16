IU寵粉無極限！暖心買500顆漢堡送歌迷 驚喜出席畢業典禮引尖叫
吳尊豪氣設宴22桌與粉絲一起慶生，寵粉行為讓鐵粉直呼太豪邁，說到韓國演藝圈最寵粉的明星，莫過於「國民妹妹」IU（李知恩），她曾擔心歌迷在活動等待時挨餓，自掏腰包買500顆漢堡和飲料，讓他們不會餓肚子；甚至滿足歌迷想見到偶像本人的心願，親自出席對方的畢業典禮獻祝福，讓全校師生都嗨了，連自己的工作團隊都照顧得無微不至，讓眾人直呼「當IU粉絲真的太幸福了」！
記者江芷稜／綜合報導
以歌手身分出道的IU，不僅擁有高顏值美貌，還能唱、能演、能創作，從《製作人》、《我的大叔》到《德魯納飯店》逐漸成為全能型藝人，更特別的是她寵粉無極限，已經成為娛樂圈傳說，曾與10年未見過的日本粉絲在見面會重逢，卻能一眼認出對方，送上貼心問候，記憶力可說是相當驚人。
IU與歌迷間幾乎零距離，請粉絲吃飯、買名產送接機粉絲，甚至曾在首映會返家途中，搖下車窗和粉絲聊天半小時，被問到今天自拍了嗎？她大方坦承有，當場用手機Airdrop給現場粉絲，超級親切行為，完全沒有明星架子。2017年的《歌謠大戰》節目，500位粉絲到場為她應援，沒想到錄影時間延遲非常久，不忍粉絲們在寒冷天氣裡等待，她馬上買了500顆漢堡和汽水慰勞鐵粉們，漢堡還準備好幾種口味讓人挑選，實在是非常貼心。
最特別的是，某次粉絲見面會上，歌迷的心願是希望她能參加校慶表演，但看到消息時校慶已經結束，IU沒有就此失約，反而半年後出現在歌迷的畢業典禮獻唱，給了全場師生一個大驚喜，她還準備花束、香水、巧克力當畢業禮物，真的非常用心。
不僅如此，IU對於共事者很體貼，拍戲時提供劇組點心、飲料是基本款，連經紀公司續約時，她沒有開口索討大筆簽約金，而是開出兩個條件，第一，續約後要沿用現有團隊，第二，是為整個團隊「加薪」，包括經紀人、造型師、化妝師、助理等37人都是受益者，外界稱讚「有一種義氣叫做IU」，這樣零負評的國民妹妹難怪出道多年人氣不墜。