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看好台積電熊本設廠商機　台新銀行日本福岡申設據點

▲台積電赴日本熊本設廠，台灣銀行業也看好商機，繼玉山銀行設立福岡分行之後，台新金控總經理林維俊今（16）日透露，台新銀行也申請在日本福岡設點。（示意圖／記者許家禎攝）
▲台積電赴日本熊本設廠，台灣銀行業也看好商機，繼玉山銀行設立福岡分行之後，台新金控總經理林維俊今（16）日透露，台新銀行也申請在日本福岡設點。（示意圖／記者許家禎攝）

記者顏真真／綜合報導

台積電赴日本熊本設廠，帶動相關產業鏈赴日投資，台灣銀行業也紛紛搶進，繼玉山銀行設立福岡分行之後，台新金控總經理林維俊今（16）日就表示，有台資企業的地方，銀行界應提供金融支援，台新銀行也正向金管會及日本政府申請，在東京分行底下增設福岡出張所。

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台新金今日上午於台東森林公園舉辦「公益植樹共好計畫」植樹典禮，由台新董事長吳東亮偕同夫人彭雪芬及台新鄉董監事及主管與台東副縣長王志輝、台東大學校長曾耀銘及綠色冀泉創辦人陳宇華一同種下牛樟樹苗，開啟環境永續與社福共好雙循環。同時，台新金也與台東縣政府、台東大學、綠色冀泉共同簽署合作意向（MOU），為海葵風災造成的上萬棵樹木倒塌，雪中送炭苗木造林，期盼重現綠地，打造公益共好森林。

▲台新董事長吳東亮（中）偕同夫人彭雪芬與台東副縣長王志輝、台東大學校長曾耀銘及綠色冀泉創辦人陳宇華在台東一同種下牛樟樹苗。（圖／記者顏真真攝）
▲台新董事長吳東亮（中）偕同夫人彭雪芬與台東副縣長王志輝、台東大學校長曾耀銘及綠色冀泉創辦人陳宇華在台東一同種下牛樟樹苗。（圖／記者顏真真攝）
台新金總經理林維俊今日在會前受訪透露，台積電赴日本熊本設廠，台積電支持體系供應鏈必須共同過去，也意味會有相當多台商赴日投資，有台資企業的地方，銀行界就應提供金融支援，台新銀行也正向金管會及日本政府申請，在東京分行底下增設福岡出張所，目前金管會已點頭同意，日本還在申請中。

林維俊說，台灣半導體產業赴熊本投資，考量的是當地電力、水力供應，同時熊本也已有很好的半導體生態系，台積電臨門一腳，將台資企業帶到日本去，他相信也會對日本經濟有相當大的助益。

林維俊指出，日本先前沉寂了30年，無論過去泡沫化造成的不良影響，企業、個人或家庭借貸過度的情況等，現在都已大致解決，他對日本經濟前景抱持比較樂觀的看法，但日本仍有一隻比較大的灰犀牛必須留意，就是日本人口持續減少，若拉長時間，從20至30年的角度觀察，這是一個很大的危機，但短中期而言，日本在失落的30年裡已經解決不少過去結構性問題。

▲台新金總經理林維俊。（圖／記者顏真真攝）
▲台新金總經理林維俊。（圖／記者顏真真攝）
玉山銀行日本福岡分行才在9月1日舉行開業慶祝酒會，也本國銀行第一家在日本九州設立分行據點，不過，中信金總經理陳佳文之前也曾表示，由於中信銀行原本就是台積電的最大撥薪銀行，因此，除在當地成立一組團隊提供服務，在熊本也設立代表處，ATM也會進駐台積電園區，未來台積電派駐的工程師要在當地買房等，中信也可提供貸款等服務，而之後供應鏈廠商也要去設廠，中信也會提供協助。

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