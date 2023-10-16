看好台積電熊本設廠商機　台新銀行日本福岡申設據點

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台新金總經理林維俊今日在會前受訪透露，台積電赴日本熊本設廠，台積電支持體系供應鏈必須共同過去，也意味會有相當多台商赴日投資，有台資企業的地方，銀行界就應提供金融支援，台新銀行也正向金管會及日本政府申請，在東京分行底下增設福岡出張所，目前金管會已點頭同意，日本還在申請中。
林維俊說，台灣半導體產業赴熊本投資，考量的是當地電力、水力供應，同時熊本也已有很好的半導體生態系，台積電臨門一腳，將台資企業帶到日本去，他相信也會對日本經濟有相當大的助益。
林維俊指出，日本先前沉寂了30年，無論過去泡沫化造成的不良影響，企業、個人或家庭借貸過度的情況等，現在都已大致解決，他對日本經濟前景抱持比較樂觀的看法，但日本仍有一隻比較大的灰犀牛必須留意，就是日本人口持續減少，若拉長時間，從20至30年的角度觀察，這是一個很大的危機，但短中期而言，日本在失落的30年裡已經解決不少過去結構性問題。
玉山銀行日本福岡分行才在9月1日舉行開業慶祝酒會，也本國銀行第一家在日本九州設立分行據點，不過，中信金總經理陳佳文之前也曾表示，由於中信銀行原本就是台積電的最大撥薪銀行，因此，除在當地成立一組團隊提供服務，在熊本也設立代表處，ATM也會進駐台積電園區，未來台積電派駐的工程師要在當地買房等，中信也可提供貸款等服務，而之後供應鏈廠商也要去設廠，中信也會提供協助。