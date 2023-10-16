美元持穩、台股跌　新台幣早盤快貶破32.3元

黃仁勳來了、AI股卻沉了！大漲旋風難再現　短線可望聚焦近日談話

▲繼今年5月之後，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於近日再度訪台，雖未有公開行程，但一舉一動仍成市場關注焦點。（圖／美聯社／達志影像）
▲繼今年5月之後，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於近日再度訪台，雖未有公開行程，但一舉一動仍成市場關注焦點。（圖／美聯社／達志影像）

記者鄭妤安／台北報導

繼今年5月之後，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於近日再度訪台，雖未有公開行程，但一舉一動仍成市場關注焦點。針對「黃式旋風」是否能再此點燃AI概念股火花，分析師黃文清接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，由於自今年3月開始，AI族群股價反應強勁，估計此次AI教父訪台不會造成相關概念股全面性大漲格局，不過，長線AI族群仍相當值得關注，短線上，可望聚焦在其來台這幾日的談話重點。

鴻海科技日將在10月18日舉行，傳出邀約黃仁勳為活動站台，受到各界矚目。對此，鴻海雖未多加評論，但昨（15）日已有民眾捕捉到黃仁勳抵台現身寧夏夜市，開心與粉絲合影的身影。

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捕獲野生黃仁勳的律師陳振偉於臉書上俏皮表示「台股這禮拜應該是穩了！」回顧今年5月黃仁勳訪台，帶起「黃式旋風」，率台股相關供應鏈市值猛烈成長，牛股變飆股。此次來台是否還能再點燃AI火花，引發市場關注。

對此，分析師黃文清指出，AI概念股長期趨勢看俏，市場對AI的前景與想像給予高度的期待，然而，自今年3月開始，AI族群股價反應強勁，換句話說，此次訪台估計不會造成相關概念股全面性大漲格局，不過，長線AI族群仍相當值得關注，短線上，可望聚焦在其來台這幾日的談話重點。

如今，主流AI股被認為籌碼過度凌亂，廣達、技嘉、緯創、營邦、雙鴻等指標，股價持續震盪機率仍高，黃文清表示，當初在大漲的過程當中，確實面臨許多散戶集中進場的困境，但畢竟從長期基準面來看，AI族群仍值得期待，因此一旦時間拉長，籌碼的問題就不會是個問題。

外界盛傳，此次黃仁勳來台是為明年底將問世的B100新產品造勢與固樁，然而，包括輝達在內的多家業者對外皆不發表評論。台北股市今日盤中跌逾百點，AI概念股氛圍冷清，廣達、緯創、技嘉等疲軟，部分AI股卻開低翻揚，大黑馬矽統再衝波段高49.3元，聯發科、創意、世芯-KY、信驊、M31、威盛、智原、高技等率先翻紅上漲0.1至5％。

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