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綠營4女將組「退黑激素連線」　誓言終結地方黑勢力

▲民進黨4女將張美慧（左起）、曾柏瑜、吳音寧與林靜儀組成「退黑激素連線」，誓言打破黑色護罩，翻轉地方家族勢力。（圖／民進黨提供）
▲民進黨4女將張美慧（左起）、曾柏瑜、吳音寧與林靜儀組成「退黑激素連線」，誓言打破黑色護罩，翻轉地方家族勢力。（圖／民進黨提供）

記者陳威叡／台北報導

宣誓終結家族勢力、打破地方黑金決心！民進黨立委林靜儀今（16）日偕同花蓮縣立委參選人張美慧、新北市第十一選區立委參選人曾柏瑜及彰化縣第三選區立委參選人吳音寧等4位女將組成「退黑激素連線」，並公布形象主視覺及影片，誓言打破這層黑色護罩，翻轉家族勢力，還給大家一個清新、潔淨與正義的土地。

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民進黨發言人林楚茵表示，現今包括中二區在內的四個選區，台中顏家把持地方勢力逾30年，花蓮由傅崐萁主導的傅氏王朝長達25年，新店羅家盤據30多年，彰化謝家更是掌握長達40年之久，這四個家族共同特徵就是「黑金家族政治」，國民黨的地方家族勢力長期靠著黑金、黑箱、黑心及黑勢力，壟斷資源並阻礙建設發展。

首先，張美慧表示，她的對手傅崐萁被稱「花蓮王」，連任3屆立委、2任縣長，現在是第4個立委任期，傅崐萁家族主導花蓮長達25年，但他沒有善待花蓮，他擔任立委跟縣長都在入獄服刑，花蓮政治走入長久的黑暗發展原地踏步，被鄰近縣市發展超過，議員強力質詢會被清算，中央所有對花蓮的照顧都變成「有事中央扛、好事花蓮王」。傅崐萁兩度因炒股及假離婚入獄服刑，都不傷其在家族影響力，持續牢抓花蓮不放，讓花蓮遭戲稱花蓮國，讓花蓮人淪為笑柄，顏面無光。

張美慧強調，她會延續田智宣、蕭美琴的政治風範，讓花蓮國成為歷史名詞，同時提出三大亮點「65歲免費裝假牙」、「65歲免繳健保費」、「推動興建花東快」與六大面向「交通觀光」、「社福醫療」、「農業產銷」、「教育文化」、「經濟產業」、「內政族群」，務實解決花蓮問題，並邀請在地和外地求學工作的花蓮人，共同找回正常與光榮， 一起決定新花蓮。

曾柏瑜表示，立委羅明才與其父羅福助是集結黑道、建商、炒股、吸金，最壞的黑金綜合體，當地人提到父子檔，常是不願多談或噤聲不語。黑道立委羅福助，在議會涉及多起暴力事件，甚至女立委都遭毒手，因違法炒股及逃漏稅遭判刑後，竟潛逃中國，甚至取得中國護照，逍遙法外；其子羅明才7屆立委，施壓公營行庫投資他創立的創投公司，向銀行取得超過40億元的貸款，家族企業在新店大香山地區濫墾18座棒球場大小的國有山坡地，更為詐騙吸金集團背書，坑殺投資人超過15億元。

曾柏瑜說，黑道、建商、炒股、吸金，沒有因羅福助潛逃出國而破滅，反而在羅明才手上發揚光大，並擴大黑金版圖，造就羅氏家族的黑金世襲，愧對當初選民給他的機會。「乾淨」是選民對政治人物的期待，也是最基本的要求。但羅家控制大新店區30多年，黑金世襲且版圖擴大，阻礙地方發展也完全違背選民的初衷，不僅居住的這座城市喪失光榮感，更對下一代的成長環境感到憂慮。強調對抗龐大的黑金家族勢力，需要勇氣，更需要大家的支持，明年一起讓黑金退散。

林靜儀表示，顏家黑歷史在台灣家喻戶曉，顏寬恒曾利用立委職權讓家族取得台中港105號碼頭經營權，也因貪污治罪條例、偽造文書、竊占國土等罪名被檢察官起訴，目前案件在一審審判中；其父顏清標前科累累，擔任議長的時候喝花酒報公帳報了1800多萬元被判刑及遭褫奪公權3年，不只被解除立委身份，也失去參選立委的資格，擔任議長的時用公款帶顏寬恒上酒店喝花酒。她強調，顏寬恒只不過是被家族推派出來參選的顏家魁儡與代理人，在他參與補選前毫無相關專業經驗，因此在質詢沒有專業表現，他的種種行為不是真正為了選區進步，而是為了讓自己跟他的家族荷包賺飽飽。

林靜儀說，中二選區過去20年，不只每逢下雨必淹水、選區校園老舊、破爛；甚至顏家還想清泉岡機場外蓋工業園區，根本不在乎台灣的國防安危，在台灣國防工業的重鎮，做出傷害台灣國安的行為。她補選上任至今20個月為地方爭取到超過8億元經費，改善老舊校舍、下水道淹水，也規劃電纜地下化。如此拼命就是要把過去顏家對地方的虧欠補回來，支持她不是像過去是「土地的主人要你把票投給他，反對他的人會被報復、處罰」，而是選出一個真正關心地方發展，想要讓中二選區、甚至整個台灣更好的立法委員。

林靜儀表示，中二選區選民勇敢對抗顏家綿密的監控機制勇敢兩次，第一次是陳柏惟，但很不幸遭顏家利用龐大資金與地方組織罷免；去年一月勇敢了第二次投給林靜儀，有機會改變地方，請中二選區再勇敢一次，解決資源壟斷的問題，迎來一個不受顏家掌控的未來。拜託鄉親繼續支持，讓她有機會留在國會繼續為中二選區，也為了台灣的進步努力。

吳音寧表示，彰化謝家是全台唯一的三代立委，壟斷地方已經40多年，謝衣鳳也被視為王惠美卸任後，下一屆彰化縣長的熱門人選。謝衣鳳的胞弟謝典林，30歲就當上彰化縣議會議長，謝家掌握縣議會，到現在也將近15年。謝家強大政治地位背後是金錢鞏固來的，謝家各式各樣的投資持股中，最具影響力的就是第四台。三大有線電視近20年來壟斷彰化15個鄉鎮的有線電視系統，一年拿走彰化鄉親5億元的收視費還不包含廣告、託播費用收入。

吳音寧指出，根據財政部綜合所得稅結算申報統計，彰化在「所得中位數」的排名，不是全台倒數第一，就是倒數第二。主計總處的縣市薪資統計，彰化縣通常都是平均薪資最後一名，選區裡的在地人都說，這裡幾十年都沒有變，甚至變得更蕭條、更落魄，人更少了。她痛批，做政治的人，居然做到鄉親更窮了，做到他們家族更有錢了。強調彰化必須要有新的發展、新的希望，要拜託全國鄉親、彰化鄉親一起來幫忙，讓自由民主的花蕊，可以在彰化西南角綻放。

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