綠營4女將組「退黑激素連線」　誓言終結地方黑勢力

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首先，張美慧表示，她的對手傅崐萁被稱「花蓮王」，連任3屆立委、2任縣長，現在是第4個立委任期，傅崐萁家族主導花蓮長達25年，但他沒有善待花蓮，他擔任立委跟縣長都在入獄服刑，花蓮政治走入長久的黑暗發展原地踏步，被鄰近縣市發展超過，議員強力質詢會被清算，中央所有對花蓮的照顧都變成「有事中央扛、好事花蓮王」。傅崐萁兩度因炒股及假離婚入獄服刑，都不傷其在家族影響力，持續牢抓花蓮不放，讓花蓮遭戲稱花蓮國，讓花蓮人淪為笑柄，顏面無光。
張美慧強調，她會延續田智宣、蕭美琴的政治風範，讓花蓮國成為歷史名詞，同時提出三大亮點「65歲免費裝假牙」、「65歲免繳健保費」、「推動興建花東快」與六大面向「交通觀光」、「社福醫療」、「農業產銷」、「教育文化」、「經濟產業」、「內政族群」，務實解決花蓮問題，並邀請在地和外地求學工作的花蓮人，共同找回正常與光榮， 一起決定新花蓮。
曾柏瑜表示，立委羅明才與其父羅福助是集結黑道、建商、炒股、吸金，最壞的黑金綜合體，當地人提到父子檔，常是不願多談或噤聲不語。黑道立委羅福助，在議會涉及多起暴力事件，甚至女立委都遭毒手，因違法炒股及逃漏稅遭判刑後，竟潛逃中國，甚至取得中國護照，逍遙法外；其子羅明才7屆立委，施壓公營行庫投資他創立的創投公司，向銀行取得超過40億元的貸款，家族企業在新店大香山地區濫墾18座棒球場大小的國有山坡地，更為詐騙吸金集團背書，坑殺投資人超過15億元。
曾柏瑜說，黑道、建商、炒股、吸金，沒有因羅福助潛逃出國而破滅，反而在羅明才手上發揚光大，並擴大黑金版圖，造就羅氏家族的黑金世襲，愧對當初選民給他的機會。「乾淨」是選民對政治人物的期待，也是最基本的要求。但羅家控制大新店區30多年，黑金世襲且版圖擴大，阻礙地方發展也完全違背選民的初衷，不僅居住的這座城市喪失光榮感，更對下一代的成長環境感到憂慮。強調對抗龐大的黑金家族勢力，需要勇氣，更需要大家的支持，明年一起讓黑金退散。
林靜儀表示，顏家黑歷史在台灣家喻戶曉，顏寬恒曾利用立委職權讓家族取得台中港105號碼頭經營權，也因貪污治罪條例、偽造文書、竊占國土等罪名被檢察官起訴，目前案件在一審審判中；其父顏清標前科累累，擔任議長的時候喝花酒報公帳報了1800多萬元被判刑及遭褫奪公權3年，不只被解除立委身份，也失去參選立委的資格，擔任議長的時用公款帶顏寬恒上酒店喝花酒。她強調，顏寬恒只不過是被家族推派出來參選的顏家魁儡與代理人，在他參與補選前毫無相關專業經驗，因此在質詢沒有專業表現，他的種種行為不是真正為了選區進步，而是為了讓自己跟他的家族荷包賺飽飽。
林靜儀說，中二選區過去20年，不只每逢下雨必淹水、選區校園老舊、破爛；甚至顏家還想清泉岡機場外蓋工業園區，根本不在乎台灣的國防安危，在台灣國防工業的重鎮，做出傷害台灣國安的行為。她補選上任至今20個月為地方爭取到超過8億元經費，改善老舊校舍、下水道淹水，也規劃電纜地下化。如此拼命就是要把過去顏家對地方的虧欠補回來，支持她不是像過去是「土地的主人要你把票投給他，反對他的人會被報復、處罰」，而是選出一個真正關心地方發展，想要讓中二選區、甚至整個台灣更好的立法委員。
林靜儀表示，中二選區選民勇敢對抗顏家綿密的監控機制勇敢兩次，第一次是陳柏惟，但很不幸遭顏家利用龐大資金與地方組織罷免；去年一月勇敢了第二次投給林靜儀，有機會改變地方，請中二選區再勇敢一次，解決資源壟斷的問題，迎來一個不受顏家掌控的未來。拜託鄉親繼續支持，讓她有機會留在國會繼續為中二選區，也為了台灣的進步努力。
吳音寧表示，彰化謝家是全台唯一的三代立委，壟斷地方已經40多年，謝衣鳳也被視為王惠美卸任後，下一屆彰化縣長的熱門人選。謝衣鳳的胞弟謝典林，30歲就當上彰化縣議會議長，謝家掌握縣議會，到現在也將近15年。謝家強大政治地位背後是金錢鞏固來的，謝家各式各樣的投資持股中，最具影響力的就是第四台。三大有線電視近20年來壟斷彰化15個鄉鎮的有線電視系統，一年拿走彰化鄉親5億元的收視費還不包含廣告、託播費用收入。
吳音寧指出，根據財政部綜合所得稅結算申報統計，彰化在「所得中位數」的排名，不是全台倒數第一，就是倒數第二。主計總處的縣市薪資統計，彰化縣通常都是平均薪資最後一名，選區裡的在地人都說，這裡幾十年都沒有變，甚至變得更蕭條、更落魄，人更少了。她痛批，做政治的人，居然做到鄉親更窮了，做到他們家族更有錢了。強調彰化必須要有新的發展、新的希望，要拜託全國鄉親、彰化鄉親一起來幫忙，讓自由民主的花蕊，可以在彰化西南角綻放。