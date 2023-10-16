朴敘俊《驚奇隊長2》中分長髮造型翻車！粉絲崩潰：衣服跟汪達借
漫威電影宇宙第五階段壓軸鉅作《驚奇隊長2》，今（16）日曝光最新角色海報，3位主角女星聯手一展驚奇女力，加上神盾局當家龍頭「尼克福瑞」、超萌外星橘貓「呆頭鵝」及貓咪大軍「佛萊肯」。朴敘俊飾演的外星王子「阿瑪迪斯趙」，中分長髮搭酒紅深V服裝造型慘翻車，令粉絲崩潰喊「衣服跟汪達借的？」
記者黃雅琪／綜合報導
南韓男神朴敘俊，加盟《驚奇隊長2》客串演出外星王子「阿瑪迪斯趙」，首度進軍國際引起高度關注，他將在片中大秀舞技，還與驚奇隊長「卡蘿丹佛斯」有精采對手戲！今日角色海報曝光後，朴敘俊以中分長髮搭配酒紅色上衣登場，令許多網友直呼「衣服跟汪達借的？」、「我以為是齊秦」、「別把阿朴弄成這樣吧」、「他短髮還是比較帥。」
《驚奇隊長2》是漫威電影宇宙第33號作品，繼2019年轟動全球的首集，睽違4年後全新升級回歸，更在漫威影集《汪達幻視》和《驚奇少女》的先行鋪陳下，把天劍局藍博上尉「莫妮卡」和驚奇少女「卡瑪拉」帶入陣容，加上驚奇隊長「卡蘿丹佛斯」組成漫威宇宙史上首支全女性天團！
在日前公布的「漫威年度壓軸篇」預告中，也介紹本集大反派克里人戰士「達本」登場，並呈現原本獨自奮戰的驚奇隊長從抗拒到接納的轉變，加上「呆頭鵝」率領外星貓團發威「出招」，驚奇聯手力量集結，全新英雄勢力誕生，更高、更遠、更快！《驚奇隊長2》11月8日全台上映。