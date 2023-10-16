▲眼角膜水腫險失明　「角膜內皮細胞移植」3優勢搶救視力

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不必全部角膜移植 新手術三大優勢傳統「穿透全層角膜移植手術」需取下直徑約7至8毫米的捐贈者角膜，再將受贈者的角膜做環切，把取下的捐贈角膜縫合至受贈者的眼睛；新式「角膜內皮細胞移植」不須進行全部的角膜移植，只需取下捐贈者角膜內皮細胞植入患者眼睛，手術傷口小且不需縫合，恢復視力快速，而且一片角膜可提供2位患者進行手術。
手術流程由醫師利用電動板層刀，從捐贈者的角膜上取下內皮細胞，植入受贈者的眼睛，手術傷口大幅減小到僅有3毫米。相對於傳統穿透全層角膜移植手術，新式角膜內皮細胞移植手術傷口小且不需要縫合，能大幅降低術後引發的散光，視力恢復快速，更能將移植後5年內排斥的機會從22%下降至8%，為角膜水腫病患一大福音。
- 手術傷口小
- 手術縫線減少
- 術後排斥機會少
▲新式「角膜內皮細胞移植」只需取下捐贈者角膜內皮細胞植入患者眼睛，手術傷口小且不需縫合，恢復視力快速。（圖／台中榮總提供）
全台逾千人盼角膜移植台灣在2013年成立「台灣國家眼庫」推動角膜捐贈，讓需要的病患有獲得角膜移植重見光明的機會。近年來國人捐贈眼角膜的意願已漸漸提升，2022年約有500多人捐贈眼角膜，但目前全台仍有超過1千多名患者等待著角膜移植。
台中榮總為中部地區角膜捐贈及移植的專責醫院，負責北至苗栗，南至雲林的角膜移植患者治療，民國73年至今已經實行超過450例眼角膜移植手術。許多捐贈者家屬選擇將角膜捐贈者大愛交予台中榮總眼科部，簡鴻仁期盼新型「角膜內皮細胞移植手術」造福更多等待角膜移植的患者重獲視力，恢復對生活的信心。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59527
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