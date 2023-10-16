MLB／Scherzer近年成季後賽「傭兵」　ALCS歸隊牛棚出發效益最大

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Max Scherzer來到道奇後，也隨隊一同殺入季後賽，在該年季後賽3場先發中，先是在外卡對陣聖路易紅雀繳出4.1局失1分帶領球隊奪勝、第二場在分區系列賽對決舊金山巨人繳出8局失1分好投奪勝、第三場則是在國聯冠軍戰對該年冠軍亞特蘭大勇士4.1局失2分吞敗，該年季後賽累積2勝1敗、平均防禦率2.45。
2021年休賽期，Max Scherzer選擇以3年1.3億美元加盟東岸強權紐約大都會，也順利在2022年與大都會闖進季後賽，但在外卡戰對 聖地牙哥教士主投4.2局就失掉7分，防禦率為13.50，苦吞季後賽2連敗。
隨著大都會在本季僅打出75勝87敗無緣季後賽的失敗球季，Max Scherzer再次在季中透過交易，來到爭冠球隊德州遊騎兵，但在例行賽尾聲時右大圓肌拉傷提早關機，原預期本季將不會再登板，但隨著遊騎兵殺入美聯冠軍戰，遊騎兵也宣布Max Scherzer將在美聯冠軍戰回歸，但不確定會以先發還是後援登板。
雖遊騎兵主帥Bruce Bochy透露Max Scherzer在Live BP（實戰投打訓練）中近況不錯，不排除以先發登板，但以數據層面來看，現年39歲的Max Scherzer近兩戰在季後賽先發皆投不滿5局，但在該兩場的前2局都能有效壓制對手，若遊騎兵想要好好利用Max Scherzer，勢必將他擺在牛棚成為強力後援，才能將效益最大化，此外Max Scherzer自9月關機後，已有一個月未登板投球，若要避免二度受傷，在牛棚以短局數為主才是最為保險。
Max Scherzer生涯擁有9年季後賽經驗，在效力老虎與國民時打入世界大賽，並在2019年隨著國民奪下世界大賽冠軍，此外Max Scherzer也有4年聯盟冠軍戰的投球經驗，總計季後賽生涯出賽27場，包括22場先發，戰績繳出7勝7敗1救援、自責分率3.58。