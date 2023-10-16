陳零九捲JPEX詐騙「8位數代言費」拿嘸！鬆口投資損失超過上千萬
藝人陳零九因代言香港虛擬加密貨幣平台JPEX，不幸捲入詐騙風波，損失超過千萬，引發外界關注。日前才剛結束檢方約談的陳零九，今（16）日也現身《百分之一相對論》節目記者會時，再次與現場媒體們統一說明，他說，目前都已經把所有證據通通交給檢方調查，至於8位數的代言，他僅拿到少部分，此外，陳零九還鬆口表示，就算拿到代言費，也不及自己在這平台上的投資，暗示他損失至少超過上千萬元。
記者詹鎰睿／台北報導
陳零九表示，在兩個禮拜前就以證人身分接受地檢署調查，有把他知道的，以及所有的相關證據，通通交給檢方。被問到至今有沒有拿到8位數的代言費？陳零九嚴肅表示，他這邊並沒有收到全額，僅拿到一部份，也因為沒有拿到款項的關係，早在7月底之前，經紀公司就幫忙處理，提前結束合約問題。
由於陳零九之前曾透露自己也有在JPEX上投資，損失大約10%~15%的資產，如今，他面對問題再度鬆口，「我就算有拿到這個所謂的代言費，我自己投資在這平台的，也超過代言費。」再次強調，如同之前所說，「大概損失資產15%。」
雖然目前財務狀況還算穩定，但陳零九坦言，經過這次的事件之後，不僅名譽上、經濟上都造成損失，也讓他上了寶貴的一課，呼籲大家投資要控管風險，未來會把專注力放在自己身上，投資自己最重要。在心情的方面，陳零九語帶落寞地說，有點失落與難過，除了金錢，也傷了他對於虛擬貨幣產業上的熱情，「我有一度想過別再碰了」，並提醒自己以後接任何代言都要更加謹慎與小心。