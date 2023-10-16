(G)I-DLE前成員徐穗珍因霸凌解約！笑擁282萬粉絲 本月回歸歌壇
韓國女團(G)I-DLE前成員徐穗珍，2021年被中學同學指控校園霸凌，為避免影響團體發展，選擇退團提告指控者誣告，警方做出不起訴處分，歷經2年沉潛期後，她在6月開通個人IG帳號，火速吸引282萬粉絲支持，今（16）日傳出簽約新的經紀公司，即將在秋天單飛以SOLO歌手身分出道，這將是她離開樂壇2年8個月後重新回歸，引起韓國歌迷熱烈討論。
記者江芷稜／綜合報導
徐穗珍在2021年2月被網路爆料在中學時期霸凌同學，與她同校的演員徐信愛也是受害者，儘管徐穗珍否認霸凌事實，但徐信愛表態指她是選擇性記憶，年幼時可能是出於嫉妒，對方擦身而過說的話語，在自己心裡留下很深的傷口，時至今日都深受傷害。在輿論龐大壓力下，徐穗珍先是退出女團音樂製作，最後2022年3月正式與經紀公司CUBE解約，(G)I-DLE改以5人團體形式發展。
徐穗珍透過律師否認霸凌，稱自己才是遭受前輩們欺侮的受害者，再次強調清白，但訴訟多時仍無人定罪。她沉寂2年多，直到今年6月突然開通個人IG帳號，瞬間吸引200萬人關注，成立4個多月後，已經擁有282萬人追蹤關注，人氣逐漸升高，粉絲不斷預測她會重返歌壇，果然韓媒《SPOTVNEWS》今日報導，她已經與新的經紀公司BRD Communications簽約，計劃於本月出道。
不過，韓國網友得知徐穗珍將單飛，意見呈現兩極，忠實粉絲喜極而泣，紛紛湧入她的IG帳號留言「我不敢相信這是真的，夢想成真了」、「是真實的嗎？我要哭了」、「太感動，這是穗珍粉絲的勝利」，但也有人抱持不支持的態度，「霸凌爭議的藝人為什麼還要出來」、「根本沒被霸凌案影響，過得很好呢，只有受害者在難過」。