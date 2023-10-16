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熊本「幸福度飆升」與台灣有關　矢板明夫：排行使地方首長願做事

▲台積電赴日本熊本縣建設工廠，爭取2024年開始出貨。（圖／美聯社／達志影像）
▲台積電赴日本熊本縣建設工廠，爭取2024年開始出貨。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

不論是新冠肺炎疫情前後，日本一直是台灣民眾的海外旅遊首選目的地，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫提到，日本有公司調查、製作各都道府縣的「魅力度排行榜」，而今年再度由北海道蟬聯冠軍；另外還有各地的「幸福度排行榜」，今年前三名是沖繩縣、鹿兒島縣、熊本縣，其中熊本過去僅排行35名，日媒分析指出，可能與台積電落腳等因素有關。

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矢板明夫近來在臉書（Facebook）發布貼文，指出日本「品牌總合研究所」（ブランド総合研究所）每一年都會公布都道府縣「魅力度排行榜」調查，該公司會向全日本各地共計3萬人發出問卷，詢問對各都道府縣的印象，如「想不想去旅遊？」「是否想購買當地的產品？」「是否想了解當地的文化？」回收問卷總結分析結果。

2023年的排行榜於13、14日公布，第一名由北海道奪下，這也是北海道連續第15年蟬聯冠軍，其次則是京都、沖繩。矢板明夫指出，前三名都是日本著名觀光勝地，而且美食很多，所以入榜。第4名則是東京、第5名是大阪，分別是日本第一大和第二大城市，美術館、博物館、醫院和好吃的餐廳多，休閒購物的資源也多，非常方便。

矢板明夫提到，最沒有魅力的縣是茨城縣，去年排行最末位的佐賀縣今年則是上升一名，倒數第三是埼玉縣。矢板明夫認為，可能和這三個縣的觀光景點不那麼知名、地域特色較不明顯有關，「不過茨城縣近來努力推廣，還在跑來台灣做觀光廣告，明年名次說不定會上升一些。」

矢板明夫還提到，除了魅力度排行榜之外，還有一個各地的「幸福度排行榜」，今年前三名是沖繩縣、鹿兒島縣、熊本縣。後3名是秋田縣、栃木縣、德島縣。

矢板明夫表示，這兩個排行榜上都名列前茅的沖繩縣，的確是個好地方。值得注意的是，熊本縣民的幸福度排行，從去年的35名一口氣上升到第3名。有日本媒體分析，和地震後重建基本完成、及台積電落戶熊本、當地的經濟前景看好有關。

矢板明夫在文中指出，由於魅力度排行榜是大家想不想去觀光的排行；而幸福度排行榜，是大家想不想在那兒居住的排行榜。如果觀光資源不夠，政府需要提升的，就是本地居民的幸福度。「我認為這種排行榜很有參考價值。地方首長都非常在乎名次升降，這成為他們努力做事的動力。台灣或許也可以考慮看看。」


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