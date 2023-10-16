NBA／Lillard、字母哥首度合體合砍30分 公鹿客場108:97戰勝湖人
NBA熱身賽16日持續上演，由密爾瓦基公鹿客場出戰洛杉磯湖人，本場也是公鹿重磅交易來Damian Lillard後，首度與陣中一哥Giannis Antetokounmpo合體，此戰兩人合計貢獻30分，帶領公鹿以108:97擊敗由Anthony Davis領軍的湖人。
記者張志宇/綜合報導
公鹿今年在休賽期透過三方交易換來Damian Lillard，與Giannis Antetokounmpo、Khris Middleton組成新三巨頭，但熱身賽至今三人從未合體，本戰則是Damian Lillard與Giannis Antetokounmpo首度合體，本場字母哥僅上陣半場就休息，交出16分、8籃板、2阻攻，但出現4次失誤，Damian Lillard則是打完前三節就打卡下班，整場10投3中，包括2顆三分球，貢獻14分、3抄截和3助攻。
此戰LeBron James高掛免戰牌沒有登場，首節雙方你來我往，湖人取得29:21領先，但來到次節公鹿給予反擊，打出28:24的攻勢，上半場結束取得56:53領先；來到下半場，第3節戰局依舊膠著，但公鹿仍打出30:26的攻勢，來到末節，公鹿靠著優異的防守守住優勢，終場就以108:97戰勝湖人。
本場湖人Anthony Davis攻下全隊最高的16分、7籃板、5助攻、2阻攻與2抄截，控衛D'Angelo Russell則拿下11分，湖人目前熱身賽戰績為2勝3，公鹿則是2勝1敗。