秋冬病毒爆發！RSV肆虐兒童 醫喊「診所塞爆」：出現3症狀快就醫
時序進入秋冬，在中秋連假和國慶連假結束後，許多人紛紛因身體不適就醫，就連醫師也急喊「診所塞爆了」。禾馨婦幼診所小兒科醫師巫漢盟指出，近期RSV（感染呼吸道融合病毒）、腺病毒、流感都還在肆虐，且氣溫已逐漸降低，民眾務必做好保暖，時刻關注孩童狀態。近一週門診狀況雖然好轉，但國慶連假後的看病潮還沒結束，外出上課、聚會也要特別小心。
記者張志浩/綜合報導
小兒科醫巫漢盟表示，在9月底至10月初，約莫是中秋節連假結束後，各診所的門診幾乎都呈現塞爆的情況，最大宗的感染案例就是RSV、腺病毒、流感，以及部分的Covid-19；特別要提醒家長，孩童的RSV近期又出現一波大流行，症狀包括發燒、痰很多、呼吸變得很大聲，若發現孩子有上述症狀就應儘速就醫。
病毒在秋冬肆虐也導致醫療院所住院比例大增，巫漢盟提到，前幾週有許多孩子因為RSV，導致呼吸喘到不能入睡、食慾極差等，都需要到醫院打點滴，甚至搭配氧氣罩維持生活機能；而家長在照護上通常不容易被RSV感染，就算感染也不太會有發燒的嚴重症狀，但「流感」無論對大人小孩傷害都很大，民眾平時外出也要做好保暖，適時配戴口罩，以免中鏢又傳染給家人。
巫漢盟提及，上週門診看病人數已有下滑趨勢，但國慶連假剛過去一週，未來可能還會有更多出現症狀的民眾湧入醫院，在氣溫漸漸降低之際，重視日常生活的身體照護才是最重要的，雖然目前有流感疫苗可施打，但RSV目前並無應對疫苗，因此「不要生病」還是最好的結果。