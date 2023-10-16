「電競奧運」並非夢想！國際奧會主席親曝計畫 已要求委員會研議
電競在近年來成長迅速，甚至距離奧運越來越接近了！昨（15）日第141屆國際奧林匹克委員會全會在印度孟買舉行，而國際奧會主席Thomas Bach的致詞中，更特別提到了電競項目，表示已經有計畫要開創「電競奧運」（Olympic Esports Games）。
記者潘毅/綜合報導
電競項目在今年杭州亞運會中，首度成為正式項目，在2026年的名古屋亞運中，也確定了電競項目會被保留，這消息也讓全球電競社群為之振奮。而在本次杭州亞運中，電競也首度成為正式項目，更成為中華隊的奪牌大獎庫，包括《快打旋風5》銀牌得主向玉麟、銅牌林立偉，以及《英雄聯盟》戰隊的銀牌，《絕地求生M》銅牌，一共奪得2銀、2銅，成績相當亮眼。
好消息還不只這樣，在昨（15）日於孟買登場的IOC全會中，國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）在開幕致詞中提到，目前自己已經指示剛成立的電子競技委員會，研議創建獨立的「奧運電競運動會 Olympic Esports Games」。
巴赫提到，全球目前有30億人口玩電子遊戲，5億人口對電競感到有興趣，且大多數都是34歲以下青年，因此讓他們非常看重這塊，也全力協助電競項目的發展，也決定要開辦全新的「電競奧運」。屆時賽事也會制定出標準，希望比賽項目的遊戲能符合奧運精神，「例如將射擊的目標，改為物體而非人」。
國際奧會也在今年6月於新加坡首度舉辦奧運電競週，當時一共邀請130位選手參與10項電競項目，最終成效也讓國際奧委會（IOC）主席巴赫相當滿意：「這是好的開始，同時也僅是開始，就像任何運動項目一樣，在有了好的開始之後，真正的比賽還在後頭。」