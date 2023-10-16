親妹控逃稅2877萬遭起訴 婦產科名醫蘇怡寧否認犯罪
婦產科名醫蘇怡寧被控，涉嫌逃漏稅2877萬遭起訴，台北地院今（16）日開庭，傳喚蘇怡寧出庭，蘇在法庭上否認犯罪。開完庭後，媒體追問蘇怡寧是不是否認犯罪？他答稱，是啊，我又沒有逃漏稅。
記者潘千詩／台北報導
法院開庭時，蘇怡寧對於檢方起訴的犯罪事實，一開始說他「沒意見」，但他的辯護律師陳宗豪急忙替他澄清「應該是誤會意思了」，法官再次詢問蘇怡寧的意思，蘇怡寧才說他「否認犯罪」。
蘇怡寧表示，弟弟妹妹沒有在群安公司任職，群安在做基因檢測，由他負責的，妻子負責財務、報稅，群安每年都有報稅；公司戶頭的錢由他們夫妻支配，用在公司的開銷，而非用在他們身上。
蘇怡寧妹妹蘇怡樺指控，她2005、2006年人在美國，從未替哥哥創辦的訊聯生物科技工作，哥哥卻拿她名字作為技術團隊成員，報了2年130萬餘的薪資，她事後收到扣繳憑單，才發現自己變成人頭，指控蘇怡寧涉犯《稅捐稽徵法》逃漏稅捐罪嫌。
檢方起初認為，沒有積極證據，因此不起訴，但蘇父、妹妹聲請再議，經高檢署發回北檢續查，針對2005年以前的稅捐資料，仍不起訴，但2006年至2012年間的稅捐資料，北檢查出有7筆收入合計達6437萬餘元，涉嫌逃漏稅捐2877萬餘元，今年7月間依稅捐稽徵法起訴。