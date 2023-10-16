每週「喝酒限制量」曝光！醫示警「別喝超過4天」：紅酒沒比較好

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國泰醫院心血管中心主治醫師郭志東說，經常飲酒過量和高血壓之間有明顯關聯，若長此以往，高血壓會給心肌帶來壓力，並可能導致心血管疾病，增加心臟病、中風機率，因此對於經常飲酒且飲酒過量的 病人，會建議減少、甚至停止飲酒。
郭志東指出，許多人會有迷思，覺得紅酒比其他酒好，不過根據英國於2016年發佈的指引，男性和女性每週飲酒不超過14單位最安全，但與酒類沒有太大關係。
且飲酒對心臟健康的好處要比之前認為還少，適用族群也比以前認為的少，例如在英國，只有55歲以上女性可能會整體受益，但即使如此，也只能在較低的飲酒量、即每週5單位或更少才有好處。
另對於患有心律不整、尤其是遺傳性心律問題的人來說，酒精的風險更大，反之，若重度飲酒的病人停止飲酒或減少飲酒量，血壓卻往往可迅速在幾天內改善。
此外，郭志東強調，酒精的熱量也很高，1個單位的酒精約為8克，換算熱量約56大卡，相當於1份奶油，常喝容易導致體重增加，還會降低自制力，使人在酒後更難堅持健康飲食計畫，所以喝酒對於體重控制來說，絕對不是好選擇。
少喝酒或戒酒，對健康百利無一害，尤其是對於患有酒精性心肌病變的人，戒酒可改善病況，甚至能康復，若民眾還是要喝，應注意每週量的控制，以降低對身體的傷害。
🟡飲酒注意事項
📍不分性別，每週飲酒量不應超過14單位。
📍每週喝酒天數不應超過3至4天。
📍若每週要攝取14單位，應均勻分布在3天或3天以上，勿一次性喝下。
📍當飲酒過量，48小時內不要再喝，身體才有時間恢復。
📍勿對特定酒類有健康迷思，紅酒經實證無健康益處。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！