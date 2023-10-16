柯文哲回應國民黨民主初選全文曝光　建議重新思考全民調

這次不慌了！中捷藍線挨打2年　地方「藍白合」集體反擊賴清德

▲台中市議會國民黨團開記者會，批評林佳龍變更中捷藍線路線搞圖利、賴清德還硬凹。（圖／記者顏幸如攝，2023.10.16）
▲台中市議會國民黨團開記者會，批評林佳龍變更中捷藍線路線搞圖利、賴清德還硬凹。（圖／記者顏幸如攝，2023.10.16）

記者顏幸如／台中報導

副總統賴清德再度挑起中捷藍線爭議，這次出手似乎沒佔到便宜，藍軍聯手白色力量，從市府到議會全力反攻，不僅一早就另闢戰線，劍指總統府祕書長林佳龍才是幕後黑手，中午議會黨團開記者會，更拿出30年前的省府資料，佐證林佳龍在市長任內截直取彎，根本是「司馬昭之心路人皆知」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中捷藍線爭議已連燒兩場選舉，第一戰助民進黨林靜儀在中二立委補選打敗前國民黨立委顏寬恒，第二戰的市長選舉，國民黨盧秀燕雖順利連任，但東海大學附近站點變更被質疑圖利顏清標家族，在選舉話題催化之下，在市民心中留下深刻印象。

其後行政院長陳建仁致力與地方修復關係，今年以來中捷藍線綜合規劃報告在交通部修正多次，進度雖龜速，至少讓市民看到希望，因此前天民進黨總統參選人賴清德再提「如果照林佳龍版本沒改變路線，進度不是現在這樣，而且還改到有力人士家附近」，被疲勞轟炸兩年的市民，第一時間的反應多是「選舉一到，又要炒藍線了嗎？」而非像過去一樣，著眼於整個事件誰對誰錯。

▲李中秀出省府時代的「台中都會區大眾捷運系統規劃期末報告」，強調早在30幾年前，就規劃一路沿台灣大道到底。（圖／記者顏幸如攝，2023.10.16）
▲李中秀出省府時代的「台中都會區大眾捷運系統規劃期末報告」，強調早在30幾年前，就規劃一路沿台灣大道到底。（圖／記者顏幸如攝，2023.10.16）
藍線爭議一直講不清的地方藍營，在過去逆境中慢慢抓到節奏，不再繼續挨打。賴清德前天引戰後，昨天先由參選立委的幾位新人發聲試水溫，今（16）日聯合民眾黨市議員在議會反攻。鑑於審查的主管機關目前已由交通部轉到行政院，盧秀燕將戰火引到總統府祕書長林佳龍身上，避免交通部之前的專業審查，之後轉為對藍營不利的「政治審查」。至於爭議的地點與賴清德所謂「有力人士」，也從原本的東海商圈另闢戰線，移到沙鹿火車站附近、擺脫海線顏家的話題取得主攻權。

中午在國民黨議會黨團的記者會，著重於「林佳龍為什麼截直取彎，將沙鹿站附近路線繞進沒人的重劃區」。資深議員李中甚至秀出1992年省府時代的「台中都會區大眾捷運系統規劃期末報告」，強調早在30幾年前，就規劃沿台灣大道（台中港路）行進，唯獨林佳龍故意繞路，賴清德又跟著林佳龍的說法亂扣帽子，根本就是「做賊喊抓賊、又笨又壞」，暗示賴清德背後黑手是林佳龍。市議員陳文政也說，盧秀燕做的「錯事」就是改回路線，破壞某些「有力人士」的應得利益。

▲藍營將中捷藍線的爭議，從民進黨主打的東海商圈（右橘圈）、拉到沙鹿車站一帶（左紫圈）。（圖／國民黨台中市議會黨團提供，2023.10.16）
▲藍營將中捷藍線的爭議，從民進黨主打的東海商圈（右橘圈）、拉到沙鹿車站一帶（左紫圈）。（圖／國民黨台中市議會黨團提供，2023.10.16）
參選立委的市議員黃健豪、參選人廖偉翔母親黃馨慧，主攻行政院副院長鄭文燦講的「預算增加600多億」、「海線鐵路高架化也會做」，指當年中央通過林佳龍的規劃案，卻粗糙到連徵收土地的費用都沒列進去，盧市府依交通部審查委員的要求補破網，如實編列土地成本、增列物價漲幅高於1.5%等變數，卻被賴和鄭拿來說嘴，一邊突顯中央對藍綠大小眼，一邊強調民進黨就是找碴、把台中人當傻子，並喊話「林佳龍犯的錯誤，不要再鬧下去了」、「民進黨政府不核定，就等著侯友宜當總統後核定」，回歸選戰主軸。

誰卡中捷藍線？迴力鏢燒向林佳龍　盧秀燕喊話放手吧！請以民為念

賴清德挑起中捷戰火！鄭文燦急緩頰：預算雖多600多億還是會支持

再戰中捷！賴清德批藍線改到「有力人士」家附近、盧令大家失望

稱中捷藍線「改到有力人士家附近」　侯友宜酸：賴清德不想蓋就說

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞