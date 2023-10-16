這次不慌了！中捷藍線挨打2年　地方「藍白合」集體反擊賴清德

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其後行政院長陳建仁致力與地方修復關係，今年以來中捷藍線綜合規劃報告在交通部修正多次，進度雖龜速，至少讓市民看到希望，因此前天民進黨總統參選人賴清德再提「如果照林佳龍版本沒改變路線，進度不是現在這樣，而且還改到有力人士家附近」，被疲勞轟炸兩年的市民，第一時間的反應多是「選舉一到，又要炒藍線了嗎？」而非像過去一樣，著眼於整個事件誰對誰錯。
藍線爭議一直講不清的地方藍營，在過去逆境中慢慢抓到節奏，不再繼續挨打。賴清德前天引戰後，昨天先由參選立委的幾位新人發聲試水溫，今（16）日聯合民眾黨市議員在議會反攻。鑑於審查的主管機關目前已由交通部轉到行政院，盧秀燕將戰火引到總統府祕書長林佳龍身上，避免交通部之前的專業審查，之後轉為對藍營不利的「政治審查」。至於爭議的地點與賴清德所謂「有力人士」，也從原本的東海商圈另闢戰線，移到沙鹿火車站附近、擺脫海線顏家的話題取得主攻權。
中午在國民黨議會黨團的記者會，著重於「林佳龍為什麼截直取彎，將沙鹿站附近路線繞進沒人的重劃區」。資深議員李中甚至秀出1992年省府時代的「台中都會區大眾捷運系統規劃期末報告」，強調早在30幾年前，就規劃沿台灣大道（台中港路）行進，唯獨林佳龍故意繞路，賴清德又跟著林佳龍的說法亂扣帽子，根本就是「做賊喊抓賊、又笨又壞」，暗示賴清德背後黑手是林佳龍。市議員陳文政也說，盧秀燕做的「錯事」就是改回路線，破壞某些「有力人士」的應得利益。
參選立委的市議員黃健豪、參選人廖偉翔母親黃馨慧，主攻行政院副院長鄭文燦講的「預算增加600多億」、「海線鐵路高架化也會做」，指當年中央通過林佳龍的規劃案，卻粗糙到連徵收土地的費用都沒列進去，盧市府依交通部審查委員的要求補破網，如實編列土地成本、增列物價漲幅高於1.5%等變數，卻被賴和鄭拿來說嘴，一邊突顯中央對藍綠大小眼，一邊強調民進黨就是找碴、把台中人當傻子，並喊話「林佳龍犯的錯誤，不要再鬧下去了」、「民進黨政府不核定，就等著侯友宜當總統後核定」，回歸選戰主軸。