公立大學招不滿！寄存名額台大佔5成　校方澄清：增設系所做準備

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據教育部最新統計，113學年主動調減（寄存）名額的公立大學有2校、29個名額，私立大學有14校、2687個名額；公立大學寄存的29個名額中，逾半來自台灣大學（15個），令人擔憂連台大都遇到招生危機。
台大今天表示，在總量控管機制下，該校透過向教育部申請名額寄存、擴增等方式，增加名額調配及使用之彈性，台大於113學年寄存15個名額，來自大學部同一個系。
台大說明，並無招生危機，相反的是因為太熱門，造成生師比太高，為維持教學品質才有調整，主要考量還有因應產業及社會發展需求之人才培育、為未來增設系所之名額需求預做準備。
台大指出，113學年度向教育部申請數個系所的招生名額擴增，碩士班及碩士在職專班獲准擴增，惟學士班未獲核准，為了增設系所的名額需求預做準備，因此撥用大學部一個系的15個名額先寄存，未來仍將視整體需求機動調整名額寄存策略，以發揮名額使用之最大效益。
教育部表示，為提供大學內部招生名額彈性調整機制，自103學年起開放大學自行申請主動調減（寄存）招生名額；台大先前也曾主動調減（寄存）名額，後續年度因招生需求，故再申請回復名額，而台大113學年再度主動調減（寄存）招生名額15名，教育部也予以尊重。