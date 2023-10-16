柯文哲回應國民黨民主初選全文曝光　建議重新思考全民調

公立大學招不滿！寄存名額台大佔5成　校方澄清：增設系所做準備

▲113學年公立大學寄存29個名額，其中15個來自台大同一個系。台大今（16）日表示，為明年增設系所做準備。（資料圖／台大提供）
▲113學年公立大學寄存29個名額，其中15個來自台大同一個系。台大今（16）日表示，為明年增設系所做準備。（資料圖／台大提供）

記者李琦瑋／台北報導

據教育部統計，113學年共有51校、5898名額寄存教育部，其中國立大學有2校、29個名額，其中有15個名額來自台大同一個系，外界憂連台大都有招生危機。對此，台大今（16）日澄清，沒有招生危機，主要是為未來增設系所的名額需求預做準備，先撥用大學部一個系的15個名額寄存。

我是廣告 請繼續往下閱讀
少子化衝擊下，為避免招生名額被砍，教育部自103學年起，允許大專校院將部分核定招生名額「寄存」在教育部，等學校認為招生情形好轉後，再向教育部申請取回寄存名額，教育界普遍形容該制度能「美化招生率」，卻未能實際改善學校生源減少的困境。

根據教育部最新統計，113學年主動調減（寄存）名額的公立大學有2校、29個名額，私立大學有14校、2687個名額；公立大學寄存的29個名額中，逾半來自台灣大學（15個），令人擔憂連台大都遇到招生危機。

台大今天表示，在總量控管機制下，該校透過向教育部申請名額寄存、擴增等方式，增加名額調配及使用之彈性，台大於113學年寄存15個名額，來自大學部同一個系。

台大說明，並無招生危機，相反的是因為太熱門，造成生師比太高，為維持教學品質才有調整，主要考量還有因應產業及社會發展需求之人才培育、為未來增設系所之名額需求預做準備。

台大指出，113學年度向教育部申請數個系所的招生名額擴增，碩士班及碩士在職專班獲准擴增，惟學士班未獲核准，為了增設系所的名額需求預做準備，因此撥用大學部一個系的15個名額先寄存，未來仍將視整體需求機動調整名額寄存策略，以發揮名額使用之最大效益。

教育部表示，為提供大學內部招生名額彈性調整機制，自103學年起開放大學自行申請主動調減（寄存）招生名額；台大先前也曾主動調減（寄存）名額，後續年度因招生需求，故再申請回復名額，而台大113學年再度主動調減（寄存）招生名額15名，教育部也予以尊重。

大專校院5年寄存3萬招生名額　教團：美化註冊率、製造滿桌假象

台大國發所碩專班將減招7%！校方：以更嚴謹態度篩選考生

泰晤士排行全台第一、進步35名　台大：聲望、國際化程度再精進

泰晤士世界大學排名出爐！台大居全台第一　世界排名第152

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞