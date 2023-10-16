穿高跟鞋害腳趾外翻！藝人臉美腳醜「連赤腳都痛」　微創手術有解

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初期的拇趾囊腫，會使患者拇趾根部出現紅、腫、痛、熱等症狀，尤其在站立、行走等負重活動時會加劇；當外翻情況持續，可能使足部負重不均，甚至因長期摩擦引起厚繭或雞眼增生，不適會更明顯。
劉大永指出，腳趾外翻若處理不當，會使症狀進一步惡化，除影響外觀、疼痛增加外，患者的整體姿勢及步態也會受影響，恐造成足底筋膜炎，或膝關節、髖關節及腰椎病變等。
腳趾外翻發生在2%至4%的人身上，以30歲到50歲居多，常見原因包括長期穿著不合適的鞋子，例如高跟鞋或窄楦頭的鞋子；足部過度負重，例如過重、肥胖；足部肌腱功能不良，使足弓支撐性變弱，導致足內翻變形；遺傳問題，常見於年輕女性；類風溼性關節炎、痛風等發炎性疾病或創傷，或神經系統疾病造成。
劉大永表示，當腳趾外翻已產生明顯變形，導致無法穿鞋，或造成生活上明顯困擾，就要考慮手術，而現已發展出傷口小、恢復快的微創手術，經由3公分的切口進行截骨、固定及韌帶放鬆等步驟，創傷和疼痛已最小化，術後當天可下床、隔天可出院，不需石膏固定，能正常行走及淋浴。
🟡腳趾外翻注意事項
📍穿著尺寸適合的鞋子，並避免鞋跟高於一寸。
📍選擇寬楦頭並有足弓鞋墊支撐的鞋子，少穿窄頭高跟鞋、夾腳拖鞋 。
📍使用足部輔具如五趾分隔襪、大拇指分隔墊、腳趾外翻矯正器等 。
📍需進行足部周圍肌力訓練，避免足內翻變形惡化、造成足弓塌陷 。
📍若運動或走路會疼痛，應使用冰敷或消炎止痛藥，並避免長時間步行、站立。
📍足部產生明顯變形，已無法穿鞋或造成生活嚴重困擾，應考慮手術。