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穿高跟鞋害腳趾外翻！藝人臉美腳醜「連赤腳都痛」　微創手術有解

▲高跟鞋是藝人穿搭「標配」，不少女藝人深受腳趾外翻（拇指外翻）之苦。（示意圖／取自Shutterstock）
▲高跟鞋是藝人穿搭「標配」，不少女藝人深受腳趾外翻（拇指外翻）之苦。（示意圖／取自Shutterstock）

家庭消費中心／綜合報導

許多女性因工作關係須穿高跟鞋，卻引發惱人的腳趾外翻，有不少女星遇到「臉美腳醜」問題，包括韓星秀智、泫雅，國內藝人楊丞琳也曾公開戴上腳趾外翻矯正器的照片，過去嚴重時甚至連赤腳都痛。醫師表示，患者除疼痛外，長期摩擦還可能增生厚繭、雞眼加劇不適，應避免穿著高於一寸的鞋子，但當足部已明顯變形而無法穿鞋，或造成生活困擾，可考慮微創手術。 

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台安醫院骨科主任劉大永表示，腳趾外翻也稱為拇趾外翻，從外形可看出大腳趾向外彎曲，並靠近第二腳趾，嚴重甚至會跨過第二腳趾，而通常在拇指底部第一蹠趾關節處會長出腫塊，稱為拇趾囊腫。

初期的拇趾囊腫，會使患者拇趾根部出現紅、腫、痛、熱等症狀，尤其在站立、行走等負重活動時會加劇；當外翻情況持續，可能使足部負重不均，甚至因長期摩擦引起厚繭或雞眼增生，不適會更明顯。

劉大永指出，腳趾外翻若處理不當，會使症狀進一步惡化，除影響外觀、疼痛增加外，患者的整體姿勢及步態也會受影響，恐造成足底筋膜炎，或膝關節、髖關節及腰椎病變等。

腳趾外翻發生在2%至4%的人身上，以30歲到50歲居多，常見原因包括長期穿著不合適的鞋子，例如高跟鞋或窄楦頭的鞋子；足部過度負重，例如過重、肥胖；足部肌腱功能不良，使足弓支撐性變弱，導致足內翻變形；遺傳問題，常見於年輕女性；類風溼性關節炎、痛風等發炎性疾病或創傷，或神經系統疾病造成。

劉大永表示，當腳趾外翻已產生明顯變形，導致無法穿鞋，或造成生活上明顯困擾，就要考慮手術，而現已發展出傷口小、恢復快的微創手術，經由3公分的切口進行截骨、固定及韌帶放鬆等步驟，創傷和疼痛已最小化，術後當天可下床、隔天可出院，不需石膏固定，能正常行走及淋浴。

▲藝人楊丞琳2017年公開過戴矯正器的照片。（圖／翻攝自楊丞琳臉書）
▲藝人楊丞琳2017年公開過戴矯正器的照片。（圖／翻攝自楊丞琳臉書）
🟡腳趾外翻注意事項

📍穿著尺寸適合的鞋子，並避免鞋跟高於一寸。

📍選擇寬楦頭並有足弓鞋墊支撐的鞋子，少穿窄頭高跟鞋、夾腳拖鞋 。

📍使用足部輔具如五趾分隔襪、大拇指分隔墊、腳趾外翻矯正器等 。

📍需進行足部周圍肌力訓練，避免足內翻變形惡化、造成足弓塌陷 。

📍若運動或走路會疼痛，應使用冰敷或消炎止痛藥，並避免長時間步行、站立。

📍足部產生明顯變形，已無法穿鞋或造成生活嚴重困擾，應考慮手術。

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