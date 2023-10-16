NBA／又是Kuminga！全場狂轟28分 勇士延長賽氣走國王
21歲的剛果小將Jonathan Kuminga，今(16日)在面對沙加緬度國王隊的比賽時，個人砍下28分、6助攻，熱身賽三場Kuminga得分通通超過20分，勇士隊也靠著Kuminga的優異發揮，終場121:115勝國王，收下三連勝，國王隊則是相反，吞下三連敗，目前熱身賽尚未開胡。
實習記者陳品翔/綜合報導
首節國王隊在Domantas Sabonis個人獨拿11分的優異表現帶領之下，國王隊取得38:25雙位數領先。來到第二節，勇士靠著Klay Thompson、Moses Moody、Jonathan Kuminga多點開花，將比分差追近至僅剩3分。雙方易籃後，勇士隊靠著Wiggins、Kuminga持續穩健輸出，外加新同學Saric也有所表現，三節結束後將比分追平為83:83平手。
來到末節，雙方多派上板凳球員應戰，讀秒前45秒，勇士隊原本領先5分，但國王隊靠著Alex Len的三分球以及Jordan Ford的關鍵上籃，硬是將比賽扳平，雙方進入延長賽。延長賽一開始，勇士隊的Lester Quinones就飆進三分，隨後勇士也打出一波8:2的攻勢，終場勇士六分差在客場擊敗國王。
勇士隊本場比賽以Jonathan Kuminga最為亮眼，拿下28分6助攻，Andrew Wiggins20分2籃板，Klay Thompson則是得到12分3籃板。國王隊部分以Domantas Sabonis表現最佳，拿下19分11籃板，De'Aaron Fox17分6助攻，替補上場的Trey Lyles、Keon Ellis也各有11分進帳。