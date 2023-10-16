蘇永康來台開唱「遇1現象」 不解背後原因：很孤獨的感覺
「香港情歌王子」蘇永康去年來台開唱叫好叫座！為了讓這份感動延續，蘇永康今年11月25日將再次帶著「蘇氏情歌」到台北國際會議中心演出。而前幾年疫情，世界停擺，讓他更珍惜當下，把握時間陪伴6歲兒子與高齡88歲的母親；同時開線上教唱課程，傳授唱歌技巧給學生，自己也學到很多，算是「教學相長」。去年來台開唱他遇到很多歌迷1個人來聽演唱會，讓蘇永康試著想了解這些歌迷：「這是很孤獨的感覺。」
記者薛羽彤／綜合報導
無論是《男人不該讓女人流淚》、《舊愛還是最美》又或是《相遇太早》，蘇永康的情歌，陪伴無數歌迷度過人生精彩時刻，蘇永康說，去年演出時他發現不少歌迷都是1個人，這次演唱會他很想了解，究竟是什麼原因，1個人來看演唱會，他說：「我試過1個人看電影，但是從來沒有1個人看過演唱會，這是很孤獨的感覺，所以很想了解，肯定每個人都有特別的故事。」
有工作人員建議蘇永康乾脆當月老，為現場1個人來看的歌迷湊對，他笑說：「也想過，不過他們說不定心裡已經有喜歡的對象，就只是很想知道原因，會跟導演討論，為他們做一段特別的演出。」而隨著演唱會接近，原本的歌唱課程還是會繼續，疫情解封也改為實體上課，他說藉由教課時「多唱歌」反而能讓嗓子維持最佳狀態，同時忌口不喝冰的、維持運動鍛鍊肺活量、睡飽等4個方式護嗓。
他去年來台行程匆忙，妻兒沒有跟隨，這次兒子剛上小學1年級，主動提出想跟他到台北，這也是兒子第1次現場看他的演唱會，因此週六演出結束，他會多留1天，隔天星期日帶兒子逛逛台北，品嘗道地美食。他提到在香港就算工作再忙，一定會保留親子相處時光，每天早上6點15分準時起床，先陪兒子吃早餐分享日常，再親自送兒子上校車去上課。