鹿耳門聖母廟萬人開「糊」春牛 黃偉哲盼台南文化資產傳承不綴
正統鹿耳門聖母廟今(16)日舉辦「萬人糊春牛‧人人種福田」啟動儀式，台南市長黃偉哲一早與現場民眾、國小及幼兒園學童共同「開糊」，一起為聖母廟甲辰年春牛糊下第一片「春牛肉」，5所學校近400位師生的熱情將廟埕擠得水洩不通。黃偉哲也邀請全台民眾來訪正統鹿耳門聖母廟一起糊春牛、種福田，傳承珍貴的文化資產。
記者林怡孜/台南報導
黃偉哲表示，「萬人糊春牛」活動是台南市重要的民俗文化，兼具宗教與歷史文化意涵，雖然隨著科技發展，傳統文化已日漸式微，但在市府、廟方與各界共同努力下，期盼透過民俗活動將台南獨有的文化資產綿延傳承，也讓下一代了解其中意義。明年是台南400年，為台南重要盛事之一，市府將與民間團體一起全力推廣，讓更多人認識到台南的文化與宗教。具有40餘年歷史的台南市定民俗「土城仔迎春牛」活動，明年「甲辰年春牛」將首度開放民眾參與製作，
正統鹿耳門聖母廟指出，今年在主任委員王增榮支持下，糊紙藝術保存者吳文進道長首度挑戰「全程於聖母廟內製作春牛」，並且開設「春牛創作坊」，總共集結40餘位傳習師傅群，來教導有興趣的民眾糊製春牛，全程遵循古法，以宣紙手捻「紙撚釘」，綑綁具有韌性的「竹皮」，第二階段則是以「五行紙」製成的「春牛肉」層層糊貼，非常特別有趣，歡迎大家都能一起來共同體驗。吳文進道長表示，腳是身體的基礎，孩子們是國家的基石、未來的棟樑，由這些幼兒園的孩子來糊春牛腳最適合不過了。
正統鹿耳門聖母廟主委王增榮表示，牛，代表南部農耕文化，「糊春牛」是希望把「牛」的精神傳承下去，人要學牛，慢慢做、靜靜付出，「種福田、為眾生」也是糊春牛的意義。這次，邀請土城附近庄頭的學校一起來糊紙，這些小朋友都是國家未來的希望，要記得春牛的精神，咱自己的春牛自己糊、自己的文化自己保存。