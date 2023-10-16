巷仔內／藍白合瀕破局！會前會只是像給外界交代　避免成歷史罪人

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但雙方真的想合嗎？就政黨來說，雙方在選前就已經預設立場，國民黨沒理由禮讓，因無論立委還是縣市首長席次，版圖都比民眾黨大得多；柯文哲也沒理由讓，因為民調還是領先的。而藍營派金溥聰主談，他7月就曾表態要挺著胸膛倒下；柯辦競選總幹事黃珊珊則經歷過國親合，認為此舉將動搖政黨主體性。
此外，在雙方陣營會談的當日，柯文哲在13日預錄的政論節目就已經表示唯一勝選就是柯當正的；侯友宜更是在當天晚上辦大造勢，且預估有5萬人進場，後續大造勢更已經排定到11月4日，在台北之外的五都舉辦大造勢，雙方都要當正的意味明顯。
回到會前會，雙方對於如何產生最強候選人的部分並沒有達成共識，而這也是藍白合不合的最主要關鍵之一，若雙方在此有共識，其他在內閣、立委等要合作進展都會相當快速。對於兩方所提的決選提案，都是盤算對自身最有利的方法。
藍提全國立委選區投票、投票還要簽認同卡，成本高昂不說，投票率之低也是可以預期，這對地方實力堅強的藍營來說有利；柯營提民調，目前兩人民調雖成麻花捲，但柯文哲也是領先居多，但民調方式如何排除綠營干擾，或是機構效應等問題，「公正的第三方民調公司」如何定義？都有討論空間，更別撇除，總統大選也不一定是1+1就大於2，小於1都有可能。
若藍白陣營還想合，時間也漸漸不站在雙方這裡，中選會已經預告總統、副總統與立法委員選舉候選人的登記申請時間，將落在今年11月20日至11月24日，僅僅剩一個多月，要談好決選方式、舉辦辯論、藍白合的時間、程度等等，時間倉促。
若確定破局，雙方就兄弟各自登山各自努力，在也不互相攻擊就已經是最好的結局；可以破除藍白合議題的困擾，更讓兩黨內各自有合的聲音的人安靜，全力朝2024大選衝刺。