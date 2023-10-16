被小朋友嫌「長得好醜」！黑色巴哥委屈哭了 主人心疼：牠聽得懂
狗狗是人類最好的夥伴、家人，牠們也是相當有靈性的動物！近期有位日本飼主，帶著家中黑色巴哥犬Uruma外出，卻沒想到愛犬竟被路人小孩嫌棄「那隻狗好不可愛」，下一秒Uruma就淚眼汪汪的站著不動，讓主人想大喊：「牠聽得懂！」並心疼不已。
記者潘毅/綜合報導
Uruma是一隻11歲的深黑色巴哥犬，水汪汪大眼睛也是黑色的，因此遠看很難看清牠的五官，而日本飼主「Sorame1011」9月底在X平台上無奈提到，自己當天帶著Uruma上街散步，在途中路口遇到一位媽媽帶著小孩，而小男孩直接用手指向Uruma，還對媽媽說：「那隻狗好不可愛呢」。
雖然童言無忌，小男孩的一句話可能沒有帶著惡意，但卻讓充滿靈性的Uruma相當難受，因為牠似乎聽懂了對方想要表達的意思，眼睛瞬間淚汪汪的，還低著頭站在路口不想繼續往前走了，難過的情緒表露無遺。
這樣的遭遇讓主人相當心疼，更拍下當時Uruma的模樣發上網問：「我家狗狗真的有這麼醜嗎？」而貼文曝光後，至今吸引了7百多萬次觀看，更有多達2千名網友紛紛留言鼓勵Uruma與主人：「Uruma超可愛的好嗎，不要太在意對方隨口講的話」、「超級可愛啊，不要難過了Uruma」、「每個人可愛的基準不一樣，但至少我覺得Uruma一點都不醜」、「同樣身為黑巴哥的飼主，很懂這種感覺，小朋友會覺得牠們長的有點特殊，就會誤用『醜』這個字，他們長大就會懂巴哥的可愛之處的」。