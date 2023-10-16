MLB／衛冕軍太空人首戰失利！Verlander：團隊善於逆境中打球
MLB美聯冠軍戰（ALCS）今（16日）展開，衛冕軍太空人以0:2不敵德州遊騎兵，此戰太空人賽揚Justin Verlander依舊維持高檔表現，在6.2局投球中繳出5K僅失2分的優質先發，但無奈打線無法有效串連慘遭完封吞敗，但Justin Verlander仍在賽後信心表示，「我們並不擔心，去年世界大賽我們也輸掉第一戰，但明天我們會討回來的。」
記者張志宇/綜合報導
此戰遊騎兵率先在2局發起攻勢，Evan Carter擊出右外野安打上壘，靠著Jonah Heim掃出中右外野二壘安打回到本壘先馳得點，進到5局遊騎兵攻勢再起，利用Leody Taveras右外野陽春砲再添加一分；反觀太空人打線整場熄火，全場僅敲出5安，遭到遊騎兵先發Jordan Montgomery與後援Josh Sborz聯手壓制，全場一分未得，終止在季後賽2連勝。
對於此戰的失利，Justin Verlander則透露，「我們去年曾在世界大賽首戰輸球，但我們曾在這種逆境中贏球，這就是我們厲害之處。」此外再度擔綱系列賽首戰先發，是Justin Verlande生涯第14次，為大聯盟史上最多，更是生涯第36場季後賽先發，僅次於洋基名宿Andy Pettitte的46場。
Justin Verlander對於遊騎兵的打線也是給出高評價，並直言，「他們打擊整季都很穩定，他們的陣容深度非常夠，不能只專注解決前段棒次，每一棒都必須很小心，不然就會付出代價，但今天我沒有做得很好，在前幾局有點不穩定，尤其是在控制速球方面，直到比賽後面才慢慢找到感覺。」