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NBA／Kuminga又爆發砍進28分　Kerr：完美取代Jordan Poole

▲金州勇士年輕前鋒Jonathan Kuminga，在16日對陣國王比賽再度爆發，上場34分鐘為全場最高，交出18投7中砍進28分的表現，帶領勇士121:115戰勝國王。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士年輕前鋒Jonathan Kuminga，在16日對陣國王比賽再度爆發，上場34分鐘為全場最高，交出18投7中砍進28分的表現，帶領勇士121:115戰勝國王。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

NBA金州勇士今（16日）在熱身賽客場出戰沙加緬度國王，本場Draymond Green、Stephen Curry、Chris Paul皆高掛免戰牌，雙方一路鏖戰至延長賽，勇士靠著Jonathan Kuminga出戰全場最高的34分鐘砍進28的帶領下，以121:115擊退國王，收下熱身賽3連勝，國王則是吞下3連敗。主帥Steve Kerr表示，Kuminga完美取代了Jordan Poole，他的表現使勇士變得更強。

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此戰國王開局就火力全開，一度領先勇士來到15分，首節打完以38:25領先勇士，但來到次節，勇士在Jonathan Kuminga帶領下，打出12:3的攻勢，勇士靠著單節打出31:21的攻勢，半場結束以56:59落後國王3分。

雙方你來我往來到末節，勇士一度有5分領先，但國王靠著Alex Len三分球拉近比分，與Jordan Ford在比賽結束前11.8秒成功上籃追平比分，雙方以111:111進入延長賽。

進到延長賽，勇士靠著Lester Quinones率先投進三分球，並打出一波8:2的攻勢，並靠著Jonathan Kuminga與Brandin Podziemski輪流站上罰球線攻下4分，終場就在延長賽以121:115客場戰勝國王。

勇士Jonathan Kuminga本場上場34分鐘為全場最高，交出18投7中、罰球17罰13中與6籃板，砍進28分的表現，Andrew Wiggins則是11頭6中拿下20分，Klay Thompson則是進帳12分；國王Domantas Sabonis則是拿下19分、11籃板、5助攻的表現，控衛De'Aaron Fox也貢獻17分、6助攻、5籃板。

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