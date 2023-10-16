侯友宜喊勝選核定中捷藍線 鄭文燦：這說法不符合審查專業
中捷藍線成為藍綠攻防議題，民進黨總統參選人賴清德日前稱，路線改到「有利人士他家附近」，而國民黨參選人侯友宜則嗆若上任立即核定。對此行政院副院長鄭文燦說，行政院非常支持中捷藍線，而捷運計畫確定需專業評估，不是由政治來決定，也不是當作選舉喊價的議題，認為侯友宜的說法不符合捷運審查專業原則。
記者陳威叡／台北報導
關於中捷藍線爭議，鄭文燦說，行政院非常支持藍線推動，希望中捷除了有綠線之外還有藍線，行成台中十字型路網，方面市民交通通勤，而一個捷運計畫確定需要專業評估，不是由總統拍板也不是由總統候選人決定，「專業應是捷運審查依據，不是由政治來決定。」
鄭文燦表示，中捷藍線今年4月已送國發會審查後，各單位都有提出意見，主要在於經費暴增600多億元，另外路線有變動，場站也從18站變20站，不同路線選擇對地方發展也會有不同影響，所有希望這些問題要好好釐清，釐清後國發會自然會完成綜合規劃的審議。
鄭文燦重申，盼捷運審查回歸專業，而不是當作選舉喊價的意題，不是由總統或總統候選人來拍板，國內建立起捷運審查基本規規範，這是好的制度，各個地方政府希望捷運蓋的好、蓋得快，而捷運是百年建設，規劃階段勢必要周延，因此各單位提出意見要好好解答，一定可以化解。
鄭文燦也強調，中捷藍線一定會定案，而選舉之前的確不應該由總統候選人說當選就拍板，這個說法不符合捷運審查專業原則，至於車站、路線的變動，必須要做合理必要說明，這也是應該的。