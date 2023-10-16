金鐘58／范瑞君心疼劇組遇賴佩霞辭演　共搶女配「我沒資格客氣」

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范瑞君以前也辭演過舞台劇，她在大陸演出中耳炎發作，耳朵轟隆隆的不能保持平衡，每天每4個小時就要吃中藥，吃到快中毒，回來趕快去醫院，醫生弄個針把耳膜戳洞，積水就流出來了，「光吃藥根本消不掉，後面2、3站就請人幫忙。」
不過范瑞君救火最傳奇的紀錄，就是臨陣演出8小時的舞台劇《如夢之夢》，賴聲川早上8點傳訊請她幫忙演出，11點進國家戲劇院彩排，下午2點就要演出，她說：「很多人開玩笑說我這個救火已經是傳奇等級，我希望是唯一的傳奇，因為這一定是劇場人的噩夢，沒有人希望再發生，舞台劇不能演就沒有收入，排練幾個月就白費掉，我心疼這個又心疼那個。」
演了將近30年的戲，范瑞君說，她從表演獲益良多，這些年她開始「回饋」，除了在台藝大開課教表演，9月還出版傳授表演技巧的新書《表演的魔法》，將從今天開始展開Hahow線上表演課程《范瑞君的十堂表演魔法課》的募資前問卷，她希望更多無緣進入專業系統學習表演、但對表演有興趣的朋友，可以透過這本書，以及Hahow的線上課程接觸表演技巧。
范瑞君說，她真心覺得在校內學的「表演」救了她，不然，她不會活得如此悠遊自在，所以她更希望與大眾分享表演的魔法，她說，「表演可以從心到外在，讓人改頭換面，這是一件擁有魔法又有趣的技能，我們每個人都需要學習表演。」
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