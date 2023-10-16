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金鐘58／范瑞君心疼劇組遇賴佩霞辭演　共搶女配「我沒資格客氣」

▲范瑞君對金鐘獎勁敵賴佩霞當仁不讓，心疼劇組遇到她辭演舞台劇。（圖／記者陳明安攝）
▲范瑞君對金鐘獎勁敵賴佩霞當仁不讓，心疼劇組遇到她辭演舞台劇。（圖／記者陳明安攝）

記者羅凌筠／台北報導

51歲藝人范瑞君手握金鐘1座女主角、1座女配角，今年以東森戲劇《額外旅程》入圍第58屆金鐘獎迷你劇集最佳女配角，與《人選之人—造浪者》賴佩霞一起競爭，范瑞君信心滿滿：「我沒有資格代表個人客氣，就算上台也是代表團隊爭取榮耀。」談到賴佩霞參選總統大選，臨時辭演舞台劇《蘑菇》，劇場人范瑞君坦言很心疼《蘑菇》的劇組，還動念要幫忙頂替賴佩霞的角色。可惜撞到12月工作行程，「我相信她（賴）也是無奈的狀況下作決定，只是對我們劇場人來講，捨不得場地作廢。」

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▲范瑞君救火《如夢之夢》在舞台劇界被譽為傳奇。（圖／記者陳明安攝）
▲范瑞君救火《如夢之夢》在舞台劇界被譽為傳奇。（圖／記者陳明安攝）
范瑞君坦言與《蘑菇》導演有私交，看到賴佩霞退出舞台劇，「不瞞大家說，我有一天默默拿起手機，導演都合作過，同為劇場人，我超級心疼場地的事情，因為能申請很難得，我本來想說給個訊息（幫忙演），但是默默看了一下時間表，12月有新的舞台劇要演，我也沒有辦法幫上忙，賴聲川老師回來時間有限，我不能動《隱藏的寶藏》的時間，我不認識賴佩霞長輩，但我相信她一定是做很重大的選擇。」

▲范瑞君將表演30年的經驗寫成新書《表演的魔法》。（圖／記者陳明安攝）
▲范瑞君將表演30年的經驗寫成新書《表演的魔法》。（圖／記者陳明安攝）
范瑞君以前也辭演過舞台劇，她在大陸演出中耳炎發作，耳朵轟隆隆的不能保持平衡，每天每4個小時就要吃中藥，吃到快中毒，回來趕快去醫院，醫生弄個針把耳膜戳洞，積水就流出來了，「光吃藥根本消不掉，後面2、3站就請人幫忙。」

不過范瑞君救火最傳奇的紀錄，就是臨陣演出8小時的舞台劇《如夢之夢》，賴聲川早上8點傳訊請她幫忙演出，11點進國家戲劇院彩排，下午2點就要演出，她說：「很多人開玩笑說我這個救火已經是傳奇等級，我希望是唯一的傳奇，因為這一定是劇場人的噩夢，沒有人希望再發生，舞台劇不能演就沒有收入，排練幾個月就白費掉，我心疼這個又心疼那個。」

演了將近30年的戲，范瑞君說，她從表演獲益良多，這些年她開始「回饋」，除了在台藝大開課教表演，9月還出版傳授表演技巧的新書《表演的魔法》，將從今天開始展開Hahow線上表演課程《范瑞君的十堂表演魔法課》的募資前問卷，她希望更多無緣進入專業系統學習表演、但對表演有興趣的朋友，可以透過這本書，以及Hahow的線上課程接觸表演技巧。

范瑞君說，她真心覺得在校內學的「表演」救了她，不然，她不會活得如此悠遊自在，所以她更希望與大眾分享表演的魔法，她說，「表演可以從心到外在，讓人改頭換面，這是一件擁有魔法又有趣的技能，我們每個人都需要學習表演。」

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