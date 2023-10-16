「峮峮接班人」冼迪琦2可愛特徵消失了！成熟造型嚇到好友認不出
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters的練習生冼迪琦，從偶像女團AKB48 Team TP畢業後，一加入啦啦隊就立刻造成轟動，更被網友們形容是「峮峮的接班人」，可愛的外型為她大幅提升知名度。昨（15）日，冼迪琦獲得台北時裝周邀請，有改以往甜美的風格出席活動。怎料，冼迪琦的照片曝光後，讓好友們嚇了一大跳，「這根本不同人吧！」
記者詹鎰睿／綜合報導
冼迪琦昨天出席台北時裝周，這也是她出道以來，首次在台灣參與走秀，興奮地在IG上表達感謝，「謝謝讓我有機會參與台北時裝周，解鎖我在台灣的首次走秀，感恩感恩！」另外，除了冼迪琦，現場還有好多朋友，以及同樣是AKB48 Team TP出道的戰友，讓她開心直呼：「不同意義上的同台！未來希望能解鎖更多。」
可以從照片中看見，冼迪琦捨棄以往甜美又可愛的造型，不僅把空氣瀏海改成直長髮，更露出修長的瓜子臉蛋，服裝也變得更加成熟，從脖子到肩膀等部位，都讓冼迪琦增添不少女人味，招牌的虎牙不再露出，改以淺淺地微笑直視鏡頭，讓大家看到她不同的面貌。
貼文曝光後，讓好友們超級驚訝，「妳是誰啦？直接變超高冷，我又有新成員嗎？」、「嚇一跳想說是誰，好新穎的造型」、「果然大家都跟我一樣認不出來」、「這小迪？！」就連中信兄弟應援團團長小白也來朝聖，「我認識妳嗎？」小迪也在底下留言回應，「真的！我也覺得很大分別，但也是很好的嘗試。」