林襄穿肉色內衣走秀被酸！不滿網友惡評　彩妝師無奈：那你來教我

「峮峮接班人」冼迪琦2可愛特徵消失了！成熟造型嚇到好友認不出

▲被譽為「峮峮接班人」的啦啦隊練習生冼迪琦，日前出席台北時裝周，身上2個可愛特徵消失不見，超成熟的造型嚇到好友完全認不出來。（圖／冼迪琦IG）
▲被譽為「峮峮接班人」的啦啦隊練習生冼迪琦，日前出席台北時裝周，身上2個可愛特徵消失不見，超成熟的造型嚇到好友完全認不出來。（圖／冼迪琦IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters的練習生冼迪琦，從偶像女團AKB48 Team TP畢業後，一加入啦啦隊就立刻造成轟動，更被網友們形容是「峮峮的接班人」，可愛的外型為她大幅提升知名度。昨（15）日，冼迪琦獲得台北時裝周邀請，有改以往甜美的風格出席活動。怎料，冼迪琦的照片曝光後，讓好友們嚇了一大跳，「這根本不同人吧！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
冼迪琦昨天出席台北時裝周，這也是她出道以來，首次在台灣參與走秀，興奮地在IG上表達感謝，「謝謝讓我有機會參與台北時裝周，解鎖我在台灣的首次走秀，感恩感恩！」另外，除了冼迪琦，現場還有好多朋友，以及同樣是AKB48 Team TP出道的戰友，讓她開心直呼：「不同意義上的同台！未來希望能解鎖更多。」

▲冼迪琦。(圖／冼迪琦IG）
▲從香港來到台灣發展的冼迪琦，一加入啦啦隊立刻造成話題。(圖／冼迪琦IG）
可以從照片中看見，冼迪琦捨棄以往甜美又可愛的造型，不僅把空氣瀏海改成直長髮，更露出修長的瓜子臉蛋，服裝也變得更加成熟，從脖子到肩膀等部位，都讓冼迪琦增添不少女人味，招牌的虎牙不再露出，改以淺淺地微笑直視鏡頭，讓大家看到她不同的面貌。

貼文曝光後，讓好友們超級驚訝，「妳是誰啦？直接變超高冷，我又有新成員嗎？」、「嚇一跳想說是誰，好新穎的造型」、「果然大家都跟我一樣認不出來」、「這小迪？！」就連中信兄弟應援團團長小白也來朝聖，「我認識妳嗎？」小迪也在底下留言回應，「真的！我也覺得很大分別，但也是很好的嘗試。」

▲冼迪琦。(圖／冼迪琦IG）
▲冼迪琦改以成熟又有女人味的時尚造型現身，跟以往的可愛風格截然不同。(圖／冼迪琦IG）
▲兄弟啦啦隊冼迪琦之前發布全黑圖，16萬IG帳號重新開啟。（圖／取自洗迪琦 IG）
▲冼迪琦招牌的可愛虎牙，讓球迷們印象深刻。（圖／取自洗迪琦IG）

中華職棒／峮峮接班人！兄弟啦啦隊冼迪琦IG恢復　穿上黃金聖衣

冼迪琦才加入PS女孩！IG突發全黑圖「宣布暫停更新」　原因曝光

AKB前成員冼迪琦被讚峮峮接班人！初登板「下身失蹤」雨中應援

峮峮獨自現身KID婚禮！甜笑祝福「我愛老婆」　庹宗康笑催第二胎

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞