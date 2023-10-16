高市客語深根計劃　多元體驗成果卓越

為帶動客語深入家庭、社區及提升客語教師專業知能，高市府客委會辦理「112年客語深根服務計畫」，10月15日下午於新客家文化園區文物館舉辦培訓課程成果發表，現場除了展示學員實作的客語教材，還有親子闖關遊戲，更有客語家庭親自編創並演出客語戲劇，吸引許多民眾一同共襄盛舉，反應熱烈。
記者陳美嘉／高雄報導
「高雄市客語深根服務計畫培訓課程」包含「客語師資專業知能研習」及「客語家庭培力活動」，於都會區及客庄區各招收一班，都會區以戲劇教育方式進行；客庄區由多位客語薪傳師以沉浸式教學，結合社區踏查、登山健行、生態體驗等活動進行。
客語家庭帶來的環境劇場「亻厓等這一客」，戲劇表演以人偶共演的型態進行，親子共同編創融入客家傳說故事與歌謠的劇本，服裝、道具也由家長和小朋友親自設計製作，並以具有客家建築特色的文物館當作舞台，藉由表演展現出對客家文化的喜愛，以及堅定的客語傳承意志。
高市府客委會主秘鍾炳光表示，本次計畫邀請客家文化各領域專業人才師資，除了傳授客家歷史文化，也傳遞在科技文明時代下跨域創新的教學技巧與課程內容，希望以傳統滋養創新，不斷激盪客家傳承新火花，也感謝所有參與的教師、家長與孩子們，家庭是學習母語的起點，透過家庭、社區與學校共同努力，營造生活化的講客環境，讓客語能夠代代相傳。高市府客委會明年賡續規劃多場客語親子系列活動，例如客庄走讀、親子共讀、手作體驗、闖關遊戲等，歡迎市民朋友一同加入客語家庭的行列。