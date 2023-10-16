名家論壇》單厚之／藍白合的chicken game

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雙方這次的交鋒，民眾黨顯然是棋差一著。過去一段時間，柯文哲和民眾黨在「藍白合」議題上一直居於上風，先是拋民調、要輸的退選，又再提出三場辯論的訴求，攻得侯友宜和國民黨無力回應，把所有藍白不能合的責任，都推給了侯友宜的怯戰和國民黨的非要當正的蠻橫心態。但當國民黨拋出「民主初選」的議題之後，藍白立刻攻守異位，原本一直步步進逼的民眾黨，突然之間改採守勢，長篇大論的提出「代表性不足」、「名冊建置問題」、「準備時間倉促」等三大理由，來解釋為何國民黨的訴求行不通，柯文哲還親上火線開罵。
柯文哲說金溥聰「別有用心」，民眾黨自己又何嘗不是？民眾黨提出的民調、辯論，就是有利自己的遊戲規則；而國民黨接受三場辯論明顯是最吃虧的事，所以連帶提出有利自身的「民主初選」，也就一定的正當性。況且，國民黨也提了包括美國、法國、韓國的例子做佐證，說明這個方式並非國民黨的異想天開。
柯文哲想要決勝空軍，國民黨則要決戰陸軍，無論是在23縣市或73個立委選區辦「開放式初選」對民眾黨都相對不利。開放式初選比的是動員力、鐵粉的凝聚力，而柯文哲的鐵粉未必比國民黨來得多，動員力也遠遜於國民黨。在23縣市中，國民黨佔有14+1的執政縣市，73個區域立委選區，國民黨提名了差不多70個，如果真的要比動員，結果可想而知。
雙方上談判桌都各懷鬼胎，但民眾黨顯然沒有預料到會被金溥聰反殺，不僅回應左支右絀，連再上談判桌都直接拒了。這對民眾黨而言，幾乎是最糟的處理方式。
「狹路相逢，勇者勝」，國民黨和民眾黨的談判不僅僅是為了合作而談，也同樣為破局而談，這就像是兩黨的「chicken game」（膽小鬼賽局或懦夫博奕），先踩煞車的那一方就是輸家。過去一段時間，柯文哲一往無前、殺氣騰騰，而國民黨和侯友宜卻不敢接招，導致兩人的氣勢出現了反轉；如今一場談判之後，金溥聰羽扇綸巾、談笑自若，民眾黨卻氣急敗壞、緊閉城門不敢應戰，誰勝誰負已經很明顯了。
過去一段時間，柯文哲不斷喊話叫價，藍軍內就有人主張國民黨應該提出對案，主動出擊才能阻止頹勢。同樣的，當國民黨終於把球丟出來的時候，民眾黨不接球也同樣是敗筆，比較好的方式是自己提出新的配套對案，把球再次丟給國民黨，看金溥聰能否回應。若在目前的情況下破局，民眾黨和柯文哲不僅要承擔更多的責任，氣勢也相對弱得多。
●作者：單厚之／資深媒體人
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