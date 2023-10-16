台灣國際能源週即將登場！再生能源龍頭業者搶攻1.7兆美元商機

G20（二十大工業國峰會）於9月落幕，各國領袖達成共識，將增加3倍再生能源，顯示全球淨零碳排浪潮全速前進，面對全球氣候變遷的衝擊，淨零轉型任務刻不容緩。中華民果對外貿易協會與SEMI國際半導體產業協會共同打造台灣最大跨再生能源領域產官學研交流平台「台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）」與「台灣國際淨零永續展（Net-Zero Taiwan）」 並於今日召開展前記者會，邀請再生能源龍頭業者齊聚。
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國際能源總署（IEA）發布「2023年全球能源投資報告」(World Energy Investment)，指出今年全球再生能源投資可望增至1.7兆美元，相較2021年成長24%，太陽能全年投資總額將首度超過石油上游產業的預估新投資額。
我國經濟部統計也指出，近5年台灣各項再生能源裝置容量比重皆逐年攀升，其中太陽光電佔比高達68.9%，為台灣綠能成長的主要貢獻。
SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸強調，全球持續擴大再生能源的投資力道外，台灣也不例外，積極推動包括太陽光電、風力發電、儲能與多元創能，如氫能、海洋能、地熱等前瞻性能源建置，「提升再生能源與降低溫室氣體碳排兩大驅動力，為台灣經濟命脈重要角色。」
展期間將舉行深度剖析儲能安全與永續的「智慧儲能論壇」、跨國交鋒揭露淨零路徑的「國際淨零高峰論壇」、以綠能與金融為主軸的「能源轉型 永續前行論壇」，及太陽光電最新技術應用的「太陽光電技術論壇」，匯集產官學各界專業知識，多路並進為企業探詢永續新商機，共同尋找淨零轉型的多元解決方案。